„Axel je typ hráče, který dokáže být platný v různých herních situacích. Je to centr s dobrým přehledem, zkušenostmi a v nejlepším hokejovém věku. Věříme, že do našeho systému dobře zapadne a přinese potřebnou kvalitu,“ je přesvědčený generální manažer Litvínova Pavel Hynek.

Čerstvě 29letý Holmström poslední čtyři ročníky strávil v nejvyšší finské lize v týmu Vaasanu Sport, kde loni zažil bodově nejúspěšnější sezonu: v 68 zápasech vstřelil 17 branek a přidal 28 nahrávek.

„Litvínov jsem začal sledovat tak trochu shodou okolností – minulou sezonu tady hrál můj dobrý kamarád Filip Sandberg, tak jsem si vás našel na Instagramu, abych měl přehled, jak se mu daří,“ vyprávěl pro klubový web Holmström.

Právě Sandberg měl zásadní vliv na Holmströmovo rozhodování. „Vím, že přicházím do menšího města, ale to mi vyhovuje – sám z jednoho na severu Švédska pocházím. Filip pěl na Litvínov jen samá pozitiva. A pro mě byl nesmírně důležitý i rozhovor s trenéry a vedením, z toho jsem měl opravdu dobrý pocit,“ uvedl hráč, jenž působil také ve Švédsku v HV71 a v zámoří.

V Severní Americe nastupoval v AHL za Grand Rapids Griffins. Extraliga je pro něj zatím neznámá. „Ale Filip (Sandberg) mi o ní hodně řekl. Je to soutěž s velkou intenzitou, rychlá, tvrdá, náročná – ale taky zábavná. Těším se, že si ji poprvé vyzkouším na vlastní kůži. Bude to výzva, ale přesně takovou jsem hledal,“ těší se Holmström.

I když jeho krajan Sandberg zamířil do Liberce, švédsky si promluví i v litvínovské kabině. Do týmu totiž nedávno přišel útočník Theodor Pištěk, který ve Švédsku hokejově devět let vyrůstal a jeho partnerka je navíc Švédka. To potěšilo i Holmströmovu přítelkyni, která se do Litvínova rovněž stěhuje. „Obě už jsou spolu v kontaktu a do budoucna mohou společně trávit čas, takže to je také obrovské plus.“

Litvínovu chce Holmström přinést spolehlivost a sílu. „Jsem útočník, který se snaží být zodpovědný v defenzivě a zároveň být silný v útoku, především kolem brankoviště a u mantinelu. Snažím se číst hru a tvořit. Nehraju na sebe nebo na velké efekty, ale spolehlivě pro tým,“ charakterizovala se litvínovská posila.