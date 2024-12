Přesilovková erupce a skok do čela. Lidi si chtěli vyřvat hlasivky, žasl Kaše

Kočí: Úspěch nám přináší kabina a charakter hráčů Po sedmi výhrách v řadě na startu sezony hokejisté Litvínova vládli extralize, po sedmi vítězstvích z posledních osmi zápasů se v předposlední den roku 2024 do čela vrátili. „Je to příjemný pocit, ale my tabulku zase tak moc neřešíme,“ zůstával při zemi asistent litvínovského trenéra David Kočí i po výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Ta Vervu vystřelila před favorita číslo jedna Pardubice, které mají zápas k dobru, ale asi čekaly, že je bude nahánět spíš Sparta než Litvínov. Litvínovský útočník Michal Gut (vpravo) pálí na karlovarského brankáře Dominika Frodla. Tomu vypomáhají ještě Roberts Mamčics (55) s Tomášem Redlichem. „Úspěch nám přináší kabina a charakter hráčů. I když se třeba nedaří, tak jsme schopní si to v kabině říct, zapnout, blokovat střely, dobruslovat. V tom je naše síla,“ vypíchl Kočí. I v letošní derniéře to Verva prokázala, byť s Vary ztrácela 0:1, zápas otočila. „Na začátku jsme dělali hodně defenzivních chyb a komplikovali si to ve středním pásmu. Pomohli jsme si speciálními týmy, čtyřmi góly v přesilovkách jsme otupili soupeřův tlak a dostali energii.“ Speciální tým hrál ve speciálním složení, první přesilovkou formaci tvořili výhradně útočníci a ti zařídili všechny góly Litvínova. Ondřej Kaše a Petr Koblasa dohráli s bilancí 1 gól a 2 asistence, Matúš Sukeľ a Filip Sandberg 1+0 a Michal Gut 0+1. „Kvůli nemoci nám z toho vypadl Jared McIsaac, tak jsme si řekli, že tam dáme pět útočníků a zatím to vypadá slušně, docela to funguje,“ pousmál se Kočí. Zato trenérovi Karlových Varů Davidovi Moravcovi moc do smíchu nebylo: „Musím pogratulovat soupeři, jak nás v přesilovkách vyškolil.“ Další na řadě je už novém roce Olomouc.