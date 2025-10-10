Dusno v Litvínově, policie v pozoru, kotel supěl. Na emoce mají právo, řekl Broš

„Jak nás to žere? Rozhodně nikdo není veselý,“ mračil se hlavní trenér Michal Broš po krachu 1:3.
Nespokojení kotelníci zašli během třetí třetiny pod VIP sektor, tedy na tribunu naproti té jejich, a hlasitě žádali odstoupení klubového vedení i jmenovitě generálního ředitele Pavla Hynka. Vlajkonoši se přesunuli také za střídačku Litvínova a skandovali protisparťanská hesla; to proto, že hlavní kouč Broš i jeho jeden z asistentů František Ptáček jsou historicky spjatí se Spartou.
„Kritiku fanoušků vnímáme. A taky vnímám, že litvínovští fandové jsou jedni z nejlepších u nás. Jedni z nejemotivnějších. Rozumím jim. Doma máme hroznou úspěšnost a nejsme schopní doručit jim radost v podobě gólů a vítězství,“ štve Broše, že Verva na svém ledě vyhrála jen jednou ze sedmi pokusů při skóre 10:25. „Na nějaké vyjádření emocí mají nárok.“
Policisté se ke konci zápasu přesunuli před vstup do kanceláří a VIP prostor, aby zabránili možnému konfliktu. Nedávno tam totiž zhruba padesátka příznivců po jednom z utkání vyjadřovala svoji nespokojenost.
A tepou i do trenérů, kterým vstup do nového angažmá nevychází. Padnou? „Jsem součástí toho stavu a vývoje, jednoznačně svoji míru zodpovědnosti vnímám a beru,“ řekl k tomu Broš. „Jsem přesvědčený, že všichni v kabině děláme maximum s nejlepším vědomím a svědomím. Jsme připravení se z toho vyspat, zanalyzujeme si zápas, pracujeme, zítra je nový den a v neděli další zápas.“
Jako ke spasiteli se trenéři i fanoušci upínali k návratu mistra světa Ondřeje Kašeho, který naskočil po více než sedmi měsících. Na ledě byl cítit, ale sérii hrůzy nezastavil. „Doufáme, že jeho přínos bude čím dál větší. Je to zásadní hráč,“ pronesl Broš.
Kaše nastoupil v elitní formaci a odehrál 24:45 minuty, což byla čtvrtá největší porce v týmu po Poláškovi, Sukeľovi a Czuczmanovi. „Je strašně těžké skočit do extraligy bez jediného přáteláku, jde to cítit, každý puk odskakuje jinak. Ale bude to lepší a lepší!“ věří bývalý hráč NHL, který prý fanouškovské bouření nevnímal, neboť byl vtažený do utkání.
Litvínov by mohly nakopnout i změny v kádru a Broš přiznává, že něco se děje. „Máme smůlu na zranění a absence kluků, kteří jsou důležití pro tým. Nějaká jednání o personálních změnách pobíhají,“ prozradil.
Zápas sledovalo 4 625 diváků, za zásadní označil trenér chemiků úvodní branku. „My máme letos problém vstřelit první gól. V takovém výjimečně důležitém zápase mezi všemi důležitými v každém kole to byl důležitý moment,“ mínil Broš. „Děláme si analýzy, kde je problém, ale to je na dlouhé povídání. V Pardubicích jsme udělali bod, s Plzní ho ztratili 40 sekund před koncem, v Třinci jsme hráli solidně, rozhodlo pár detailů. Nejsme schopní odehrát konzistentních 60 minut v zápase. V důležitých chvílích nejsme schopní to překlopit na svoji stranu. Potřebujeme ukopat vítězný zápas a neklesat na mysli.“
Začne se atmosféra v hledišti i v klubu uklidňovat v neděli, kdy Litvínov hostí mistrovskou Kometu?