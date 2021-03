Litvínov v ráži. Jsme odolnější než dřív, už nás gól nesloží, libuje si kouč

„A ačkoli máme starší tým, nestrádáme v posledních třetinách. Tréninky jsou teď krátké, třeba 30 nebo 40 minut, ale šlape se. Hodně se věnujeme regeneraci.“



Tři kola před finišem základní části Verva drží 11. pozici. „Chceme jít do desítky, bohužel výsledky ostatních nám nenahrávají,“ lituje slovenský trenér, ovšem z výkonů radost má: „Poslední měsíc se snažíme hrát play off hokej. Chceme být důslední v obraně, v osobních soubojích, v malých věcech. Výrazně jsme se v tom zlepšili oproti úvodu sezony.“

Což v neděli poznala i třetí Boleslav. Verva dvakrát ztrácela, dvakrát srovnala. Rozhodla pětigólovou smrští ve 2. třetině a dvěma trefami slepenými do 11 vteřin, díky nimž frnkla na 4:2. Dvakrát skóroval bek Irving, přidal i asistenci, čtyřmi body za gól a tři přihrávky se zaskvěl veterán Lukeš. „Dáváme teď dost gólů, a to i venku. Napadáme, hodně střílíme, chodíme do brány, hrajeme dobře do obrany, výborně chytá Godla. Když makáš a jdeš tomu naproti, vždy bereš ovoce,“ míní útočník František Lukeš.

Čtyři poslední zápasy, z toho tři venku = plných 12 bodů. Z Litvínova už zase mají soupeři respekt, což naznačil i boleslavský kouč Radim Rulík: „Chyběla nám tvrdá fyzická práce, která je potřeba, protože bez ní proti soupeři jako Litvínov a v jeho formě nemáte šanci na úspěch.“



Střílející obránci jsou jedním z klíčů vzestupu chemiků. „Jsme závislí na gólech Hanzlovy a Hüblovy lajny, ta dneska zvedla prapor, proto jsou branky beků důležité,“ oceňuje Országh. „Když jsme třeba Irvinga nebo Balinskise brali, věděli jsme, co v nich je. Ale přišli do jiné ligy a do mužstva v přestavbě, takže chvíli trvalo, než si zvykli.“