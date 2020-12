Chyb jsme udělali na pět zápasů, nechápal litvínovský kouč Országh

„Bláznivé střetnutí. Moc gólů nestřílíme, a když jich teď dáme šest, nevyhrajeme. Nepochopitelné,“ kroutil hlavou litvínovský trenér Vladimír Országh po domácí porážce 6:7 po samostatných nájezdech.

Jeho Verva byla až dosud střelecky plachá, víc než čtyři góly nedala (taky Brnu), tentokrát se rozvášnila. Využila dvě přesilovky, to je na ni taky chvályhodný počin, vždyť v téhle činnosti je nejslabší. Předtím v gól přetavila jen pět početních výhod.

„Bohužel jsme ale tolik chyb jako proti Kometě neudělali za pět zápasů,“ litoval Országh slabé defenzivy. „Trávíme dost času na videu, takže si to pořádně rozebereme.“

Na domácí straně měl největší podíl na divočině probuzený útočník František Lukeš. Gólem a dvěma asistencemi zdvojnásobil svoji letošní bilanci, z čehož vyplývá, že tři kanadské body jako proti Kometě si zapsal i předtím za 17 zápasů dohromady.

„Mohli jsme krásně vyhrát 6:3, ale bohužel tři góly jsme jim darovali,“ štvalo veterána Lukeše, zato příspěvek jeho útoku s Hüblem a Pospíšilem kvitoval: „Celou sezonu hrajeme na jeden dva góly, takže jsem rád, že to tam naší lajně napadalo. Hlavně musíme hrát na puku, pak to půjde; Brno to otevíralo a my měli prostor s pukem něco udělat.“

Jeho hokejové dvojče Viktor Hübl se blýskl dvěma body a už jen jeden mu schází k vyrovnání rekordu Petra Lešky v základní části extraligy. Zlínská ikona nastřádala 786 bodů. „S Viktorem se o tom nebavíme, ale přeju mu to strašně. Určitě ho překoná,“ nepochybuje Lukeš.

Otázka není zda, ale kdy. Litvínov v úterý hostí Brno znovu, a dojde-li opět na westernovou přestřelku, může se multirekordman Hübl už stát i v tomhle extraligovým premiantem.

„Předpokládám, že druhý zápas se stejným soupeřem bude už organizovanější. Pro nezainteresovaného diváka ta přestřelka možná mohla být zajímavá, ale pro nás trenéry až tak působivá nebyla,“ kabonil se Országh.

I brněnský asistent Jiří Horáček avizuje: „Určité situace změníme, aby to nebylo tak divoké. Na jednu stranu jsme konečně byli v koncovce efektivní, na druhou jsme udělali dost chyb v obraně.“

Kdyby každý z týmů nasázel deset gólů, nikdo by se nemohl divit. Co možná mohlo udivit, že oba trenéři podrželi svoje brankáře. Do konce zápasu vydrželi jak litvínovský Denis Godla, tak brněnský Lukáš Klimeš. „Je to naše interní záležitost, ale ani na moment nás nenapadlo vytáhnout gólmana ani za takového stavu,“ řekl Horáček. Vyplatilo se, v prodloužení i nájezdech Klimeš zářil. Co v úterý?