Chemici hledají správnou chemii. Naše produktivita je žalostná, ví asistent Mlejnek

„V neděli nás čeká doma Hradec Králové, pak série tří utkání venku. Víme, že naše série je velmi nepříjemná,“ nelíbí se asistentovi Karlu Mlejnkovi šňůra pěti porážek. „Úkolem nás trenérů je co nejdřív najít správnou sestavu, správnou chemii v týmu. Určitě k některým změnám dojde,“ avizuje.

Chemici nastříleli jen osm gólů, polovinu z nich Andrej Kudrna. „Naše produktivita je žalostná, až na Kudrnu zbytek mužstva střelecky mlčí. A to se odráží i na psychice týmu a bodovém přínosu do tabulky,“ stýská si Mlejnek.

Brankář Šimon Zajíček, letošní jednička, se může mezi tyčemi přetrhnout, ale k výhře to nevede. „Zajda je stěžejní bod našeho týmu od začátku extraligy. Kdykoli vleze do brány, je na něj absolutní spolehnutí,“ chválí ho Růžičkův asistent. „Dřív jsme mu dozadu nepomáhali, teď už toho mužstvo schopno je. Ale bylo by dobré, abychom mu s takovými čísly a výkony přinesli vítězství. To jde za hráči.“

V úterý s Kladnem byly první dvě třetiny ze strany Vervy hodně bídné. „Jednoznačně jsme tahali za kratší konec. Bohužel se projevila naše nemohoucnost v přesilových hrách. Na druhou stranu jsme zlepšili v posledních dvou utkáních aspoň oslabení, ale to je asi tak všechno.“

Zlepšení v bitvě s Rytíři přišlo pozdě. „Souhlasím, ale kde byl zakopaný pes, to nevím. Intenzita soubojů od soupeře byla taková, že jsme na ni v daný moment nezareagovali, i když jsme o ní věděli,“ přiznává Mlejnek. Střelecky se zatím nedaří oporám Zdráhalovi, Stránskému či Abdulovi, na které chtěl Litvínov sázet. „Hodně s nimi mluvíme, povzbuzujeme je. A teď už je to o tom, aby to hráči protrhli. Na druhou stranu si myslím, že máme stále trpělivost. V pátek máme volno, popřemýšlíme, jak kluky dostat zpátky na vlnu, na které byli třeba v minulé sezoně.“

Zatím je však i kvůli střeleckému trápení opor Verva v extralize na dně. „Musíme co nejrychleji zvednout produktivitu v přesilovkách. A potřebujeme zkrátka a jednoznačně, aby nám klíčoví hráči gólově nespali, ale probudili se,“ velí Mlejnek.