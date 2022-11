Trenér Mlejnek probudil Litvínov. Výraznější zásahy do kádru nechystá

„Jsme rádi, že nebudeme reprezentační pauzu trávit na dně,“ ulevilo se bývalému asistentovi Mlejnkovi, který tým převzal po odvolání Vladimíra Růžičky. S černou šňůrou sedmi porážek hned zatočil a v pěti zápasech získal 12 bodů. Před trenérským třeskem chemici ve 14 utkáních sesbírali jen bodů devět.

„Žádná obrovská změna systému není, jen v napadání, jsme při něm aktivnější. Spíš přišel nový vítr do kabiny,“ přiblížil bek Denis Zeman. „Vypadá to velice dobře, ale nechci to zakřiknout. Jsme skvěle natrénovaní z léta, musí se to obrátit.“

Negativem je jen zpackaný finiš páteční bitvy v Kladně, ztracené vedení 2:0 kvůli dvěma gólům Rytířů při power play; byla to porážka 2:3 v prodloužení. Jinak samé výhry.

„O pauze věnujeme tři dny oživení kondice, nabrání sil. Je vhodná chvíle, v prosinci bude přestávka kraťoučká. Doplníme kádr juniory, kteří si to zaslouží, protože nám čtyři hráči odjíždějí na nároďák,“ zmínil trenér Zdráhala, Poláka Zygmunta a Slováky Sukeľa s gólmanem Godlou.

Právě nad brankářskou otázkou Litvínov dumá. Jednička Tomek se zranil, po operaci klíční kosti zasáhne do zápasu až na přelomu ledna a února. V dresu Vervy?

„Do 10. listopadu musíme uplatnit opci, ještě to budeme s Kometou řešit. Bude záležet na aktuální finanční situaci, s tím souvisejí výplaty,“ uvedl Mlejnek. „Ale do brankářského postu nechceme razantně zasahovat. Bavíme se sice po pěti zápasech, ale cítíme, že chceme mužstvo stabilizovat. A myslíme, že se to zatím povedlo.“

I proto už Mlejnek nečeká razantní korekce v kádru. „Měli jsme s vedením mítink, nějaké možnosti se nabízejí, ale je jich minimum. Jestli udělat změnu, tak musí dávat smysl. Jsme spíš ve fázi, že na 95 procent chceme tým udržet v současných reáliích. Je to o ekonomice a rozpočtu. Není to tak, že se na trhu objeví hráč a my ho hned vytrejdujeme.“