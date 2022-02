Zděšení v Litvínově: Už je to panika a v hlavě panuje zmatek

„Nejsme na tom dobře, už to začíná být panika,“ přiznává litvínovský útočník Přemysl Svoboda, který v úvodu zápasu otevíral skóre. „Můj gól byl úplně k ničemu. Vedeme, ale bojíme se, protože takhle jsme ztratili zápas už xkrát. Je to o hlavě a tam je zmatek.“

Jak ven z tak těžké krize? „Musíme zabojovat a urvat to. Ne jako dnes, kdy jsme dostali snad deset tyček. Musíme se probrat, už jen kvůli těm fandům, co za námi stojí, i když se nedaří. Musíme bojovat, skákat do střel. Jasně, nelepí nám to, ale tohle můžete dělat každý zápas,“ hledá recept Svoboda.

Černý scénář si nepřipouští. „Nesmíme dopustit 14. místo, patnácté samozřejmě už vůbec ne. Musíme ještě zabojovat o předkolo play¬off,“ velí útočník.

V neděli v 15.30 Verva hostí Spartu a duel má charitativní podtext. V jeho rámci se uskuteční čtvrtý ročník akce Vlasatý zápas. Pomáhat se bude čtrnáctileté Elišce Valentové z Děčína, která prochází onkologickou léčbou a přišla o své vlasy. Kromě peněz je možné darovat i vlasy, na Hlinkově stadionu budou profesionální kadeřníci.

Hráči na rozbruslení nastoupí s parukami a 1. třetinu odehrají ve speciálních dresech, které po utkání půjdou do aukce. Výtěžek poputuje spolku Nové háro, který pomáhá onkologicky nemocným dětem získat nové vlasy. Cena jedné paruky je 25 tisíc korun.

Vlasatý zápas podpoří i hvězda seriálu Most! Martin Hofmann, který bude mít čestné buly.