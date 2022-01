Opět zahozená šance. Bojíme se vyhrát, říká litvínovský útočník Straka

„Místo toho, abychom hráli tak jako v první třetině, jsme toho od druhé moc neměli. Jako kdybychom se snad báli vyhrát,“ nechápal litvínovský útočník Petr Straka.

Domácí šli do vedení ve druhé polovině úvodního dějství, Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.

Kometa se vrátila do zápasu ve 39. minutě, kdy zkusil v závěru početní výhody štěstí z úhlu Zaťovič a pouhé dvě sekundy před vypršením Hrbasova trestu nachytal Godlu. Sedm minut před třetí sirénou srovnal Tansey, po 47 vteřinách prodloužení zajistil Kometě bod navíc Mueller. „Když jsme vyrovnali, tak jsme věřili, že ten zápas úplně otočíme. Byla tam ještě šance v základní hrací době, ale máme to nakonec v prodloužení. Dva body jsou dobré,“ pochvaloval si kapitán Komety Martin Zaťovič.

Kouče Vervy Vladimíra Růžičku zklamal další dobře rozehraný, ale nedotažený zápas. „Byl hodně otevřený, na obou stranách bylo poměrně dost šancí, brankáři chytali velice dobře. Podařilo se nám dát dva góly, ale pak se zápas vyvíjel podobně jako všechny ostatní v poslední době, kdy v jejich průběhu vyhráváme, ale závěr nezvládáme. Děláme hrubé chyby a soupeř tam hráčskou kvalitu má, takže to potrestá a my jsme doma zase ztratili body,“ štvalo kouče.

„Myslím, že dneska rozhodly i z naší strany špatně sehrané přesilovky. Až tu poslední jsme odehráli dobře,“ vyčítal Růžička. Litvínov je v extralize dvanáctý, v pátek hostí osmé České Budějovice.