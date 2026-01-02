Tipsport extraliga 2025/26

Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

  21:31
Jak důležité je míti Filipa, poznává po Kladnu i Plzeň. Páteční večer v Litvínově si bude pětadvacetiletý útočník pamatovat navždy: prvním hattrickem extraligové kariéry vypráskal domácí Litvínov, dvakrát slavil ve vlastním oslabení a navrch přidal asistenci. Čtyři kanadské body při demolici 8:1, zápas snů pro Matyáše Filipa.
Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) nasázel Litvínovu hattrick. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Nevím, co se momentálně děje, asi to ještě zpracovávám, ale jsem šťastný,“ zářila letní posila Škody. „Důležité bude, aby to vydrželo a nešlo jen o ústřel.“

Svůj první a druhý zásah zařídil hrdina hostů v oslabení po přečísleních a učebnicových nahrávkách kapitána Jana Schleisse před prázdnou branku.

„Občas si z toho děláme srandu s rodiči, že víc gólů dávám v oslabení než při hře pět na pět. Jsem za dva rád, ale gól jako gól. Je jedno, v jakém stavu padne, hlavně když pomůže k výhře.“

K výhře pomohl i další Filipův gól, tentokrát v přesilovce. A nakonec ještě parádní asistencí vybídl k brance Lukáše Strnada.

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

„Kéž by takových zápasů bylo víc. Když jsme zvýšili na 4:1 ve druhé třetině, převzali jsme otěže a bylo to víceméně o nás, abychom neudělali nějakou blbost a nedostali je zpátky na koně,“ cítil útočník. „Důležité také bylo, že nám po dlouhém prostoji uznali trefu na 2:1.“

Plzeň si na posledním celku tabulky střelecky smlsla už podruhé v sezoně, jednou mu naložila 7:2. „Tehdy jsem nehrál, ale Litvínov byl v jiném rozpoložení. Teď měl úspěšnou šňůru, takže jsme nechtěli nic podcenit,“ opakovali si Filip a spol. v šatně. „Jsme rádi, že nám tam něco napadalo, naše zápasy jsou většinou 2:1 nebo 3:2. Snad nám to rozváže ruce a bude to padat víc.“

Rodák z Jindřichova Hradce si ruce rozvázal, v posledních čtyřech zápasech nasázel šest gólů a poprvé v kariéře se dostal v extralize na dvouciferný počet, už jich má 11. Osobní rekord.

Plzeň slaví gól, třetí zprava autor hattricku Matyáš Filip.

„Když nejste střelec s dobrou ránou, potřebujete k tomu štěstí jako já. A v posledních utkáních ho mám. Musím zaklepat, že mi to tam padá,“ bojí se, aby štěstěnu neurazil. „Radši nad tím ani nebudu přemýšlet, prostě tomu půjdu dál naproti.“

Filip po letech opustil Kladno a svoji roli v Plzni si užívá. „Dostávám hodně prostoru, chodím na přesilovky, oslabení. Snažím se tomu dávat sto procent a snad to dostatečně splácím a vracím. Ne každý zápas je ideální, ne každý se cítíte dobře. Chci vždy pomoct co nejvíc,“ myslí na tým.

Lepší zápas ještě nezažil. Tedy… „Měl jsem ještě jeden lepší, ale v první lize za Ústí,“ zmínil únor 2020 a dva góly plus tři asistence proti Kadani. „Ale jasně, nejlepší je teď ten proti Litvínovu.“

37. kolo

Kompletní los

38. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 36 20 2 5 9 113:82 69
2. HC Oceláři TřinecTřinec 37 17 5 1 14 109:91 62
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 36 16 3 6 11 95:69 60
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 36 18 2 2 14 88:88 60
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 39 16 4 2 17 104:108 58
7. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 36 16 1 5 14 92:89 55
9. HC Kometa BrnoKometa 36 15 2 5 14 96:99 54
10. HC OlomoucOlomouc 38 15 3 2 18 89:111 53
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 37 13 5 3 16 98:102 52
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 36 12 3 3 18 73:94 45
13. Rytíři KladnoKladno 37 11 3 5 18 85:105 44
14. HC Verva LitvínovLitvínov 37 10 2 3 22 79:117 37
