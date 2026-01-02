Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

„Nevím, co se momentálně děje, asi to ještě zpracovávám, ale jsem šťastný,“ zářila letní posila Škody. „Důležité bude, aby to vydrželo a nešlo jen o ústřel.“
Svůj první a druhý zásah zařídil hrdina hostů v oslabení po přečísleních a učebnicových nahrávkách kapitána Jana Schleisse před prázdnou branku.
„Občas si z toho děláme srandu s rodiči, že víc gólů dávám v oslabení než při hře pět na pět. Jsem za dva rád, ale gól jako gól. Je jedno, v jakém stavu padne, hlavně když pomůže k výhře.“
K výhře pomohl i další Filipův gól, tentokrát v přesilovce. A nakonec ještě parádní asistencí vybídl k brance Lukáše Strnada.
|
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
„Kéž by takových zápasů bylo víc. Když jsme zvýšili na 4:1 ve druhé třetině, převzali jsme otěže a bylo to víceméně o nás, abychom neudělali nějakou blbost a nedostali je zpátky na koně,“ cítil útočník. „Důležité také bylo, že nám po dlouhém prostoji uznali trefu na 2:1.“
Plzeň si na posledním celku tabulky střelecky smlsla už podruhé v sezoně, jednou mu naložila 7:2. „Tehdy jsem nehrál, ale Litvínov byl v jiném rozpoložení. Teď měl úspěšnou šňůru, takže jsme nechtěli nic podcenit,“ opakovali si Filip a spol. v šatně. „Jsme rádi, že nám tam něco napadalo, naše zápasy jsou většinou 2:1 nebo 3:2. Snad nám to rozváže ruce a bude to padat víc.“
Rodák z Jindřichova Hradce si ruce rozvázal, v posledních čtyřech zápasech nasázel šest gólů a poprvé v kariéře se dostal v extralize na dvouciferný počet, už jich má 11. Osobní rekord.
„Když nejste střelec s dobrou ránou, potřebujete k tomu štěstí jako já. A v posledních utkáních ho mám. Musím zaklepat, že mi to tam padá,“ bojí se, aby štěstěnu neurazil. „Radši nad tím ani nebudu přemýšlet, prostě tomu půjdu dál naproti.“
Filip po letech opustil Kladno a svoji roli v Plzni si užívá. „Dostávám hodně prostoru, chodím na přesilovky, oslabení. Snažím se tomu dávat sto procent a snad to dostatečně splácím a vracím. Ne každý zápas je ideální, ne každý se cítíte dobře. Chci vždy pomoct co nejvíc,“ myslí na tým.
Lepší zápas ještě nezažil. Tedy… „Měl jsem ještě jeden lepší, ale v první lize za Ústí,“ zmínil únor 2020 a dva góly plus tři asistence proti Kadani. „Ale jasně, nejlepší je teď ten proti Litvínovu.“