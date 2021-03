Šéf hokejového Litvínova: Další rok bez diváků by byl pro kluby likvidační

Už vám majitel Unipetrol řekl, jaký bude rozpočet klubu pro příští rok?

Ještě je brzo. Dolaďujeme to, řešíme. Navíc se to pořád vyvíjí. Pro nás byla sezona z pohledu financí strašně těžká. Jako pro všechny kluby a celou republiku. Že se hrálo bez diváků, to je velký zásah do rozpočtu. Na druhou stranu jsou kluby, které na divácích tratí oproti nám násobně víc. Mají větší kapacitu stadionů nebo dražší vstupné. Na podzim to vypadalo ve všech klubech hodně špatně. Na obrovskou ztrátu. Dík patří všem sponzorům, že s námi v těžké době zůstali. Jen minimum jich ukončilo smlouvu. Je důležité, aby už se soutěž kvůli covidu nestopla.

Ale kdo ví, zda se od září fanoušci vrátí.

Pro kluby je největší strašák, kdyby sezona začala zase bez diváků. V létě si nikdo nedovedl představit, že by se hrálo bez nich. Dokonce se uvažovalo, že pokud nebudou moct na stadion, nebude se hrát vůbec. Máte kluby, kde jsou faktičtí majitelé jednotlivci, jako Libor Zábranský v Kometě nebo Martin Straka v Plzni. A klobouk dolů, že vůbec sezonu zvládli, vždyť Libor přišel oproti nám o násobně víc peněz, mívá pořád plnou arénu a nejdražší lístky v lize. Nakonec jsme byli rádi, že nás vůbec pustili na zimák. A každý se děsí hrát další sezonu bez diváků, to by začínalo být likvidační. To jsou peníze, na které dneska nevidíte, i v rozpočtu musíte kalkulovat, že to je riziková položka. Vidíte, jak stojí celý svět, ekonomika. Sport je proti tomu zábava, ale není možné, aby to takhle stálo donekonečna.

Prázdné tribuny litvínovského hlediště v zápase proti Karlovým Varům.

A bude sezona dražší, když se sestupuje?

Změnily se ceny hráčů, zamávalo to s nimi. Od podzimu každý tým jedná o určitých jménech, hráčích. Realita je, že hráč do prvních dvou lajn má tři čtyři nabídky a vybírá si. Když pak svaz vyhlásil sestupovou soutěž, ceny šly výrazně nahoru. Nebudu uvádět konkrétní desetitisíce, o kolik to bylo. Pobavila mě ironická glosa při hodnocení sezony Plzně, že mají pocit, že agenti chtějí dohnat to, co v minulém roce ztratili. Není to daleko od pravdy. Na druhou stranu každý klub pracuje s penězi, co má a může vydat. Nemůžu utratit víc peněz, než na které vidím. Nemůžeme podepisovat na dluh.

Před rokem jste přišel, abyste Vervu pozvedl. Jak se vám to povedlo?

Sportovní cíl jsme nesplnili, z pohledu fungování klubu se udělal obrovský kus práce. S novým vedením přišlo přenastavení společnosti a organizační struktury. Mám z toho celkem dobrý pocit, i když je ještě řada kroků a úkolů před námi.

A proč to nevyšlo sportovně? Skončili jste jedenáctí v základní části a vypadli v předkole play off.

Cíl byl vrátit se po letech do play off, ale jako pro většinu týmů tam pro nás vedla cesta přes předkolo. Uhrát první čtyřku byla celosezonní práce i pro mnohem silnější kluby. Věděli jsme, že hranice úspěchu bude, jestli dokážeme překročit předkolo, takže sezonu nemůžeme hodnotit kladně. První půlka extraligy byla špatná, ve druhé se zvedly nejen výsledky, ale i to, jak mužstvo dejchalo, když to řeknu hokejovým slangem. Předkolo s Hradcem Králové bylo zrcadlo reality. Ukázalo, co nám chybí, abychom mohli udělat krok výš. Vyhráli jsme 17 zápasů o gól a 13 jsme jich o gól prohráli. Když se vezmou i góly v power play, je to na těsná utkání 19:17. Za mě to má velkou vypovídací hodnotu. Vyplývá z toho, že jsme měli problémy s produktivitou, že když se zápas láme, nejsme schopní odskočit. Neměli jsme rozdílovou pětku, rozdílového hráče, kolikrát jsme jen bránili nebo špatně naložili se šancemi. Navíc se nám nedařilo s celky z první šestky vyjma Mladé Boleslavi.

Jak vás ovlivnil covid-19?

Nechci brečet, pro některé týmy to bylo ještě horší než pro nás. My chytli špatné načasování, sekly nás dvě karantény za sebou a pak přišel lockdown. Což bylo pro starší hráče vražedné, vždyť Hübl a Lukeš měli za první čtvrtinu snad čtyři body. Chci poděkovat doktorům Petru Myšákovi a Jardovi Bednářovi, v covidové sezoně měli tolik práce jako snad na plný úvazek. Museli naplnit všechna opatření, testování, při karanténách to bylo hlavně na Petru Myšákovi. Měli strašně moc nadstandardní práce.

Už loni jste chtěl sehnat rozdílové hráče. Přivedete je letos? Spekuluje se, že vás posílí sparťané Matúš Sukeľ a Andrej Kudrna s plzeňským Petrem Strakou.

Když jsem loni 8. dubna nastoupil, český trh byl rozebraný. Do útoku jsme přivedli dva hráče, posílili a vyztužili jsme obranu, šli jsme cestou cizinců, na českém trhu už nic nebylo. To není výmluva, ale konstatování. Letos už jsme čas měli, takže chceme dál mužstvo obměnit. Někomu končí smlouvy, u někoho máme opce, nějaké hráče máme podepsané. Zveřejníme to po 1. květnu. Hráči, co přijdou, budou posily. Kdo bude a nebude rozdílový hráč, to ukáže čas, oni si tu pozici musí vybudovat. Nemáme v šuplíku bombu, že bychom přiváděli hráče z NHL nebo z Ruska. To není v možnostech našeho klubu. Jestli se pak takový hráč vrací jako Zohorna v průběhu sezony, jde do mateřského klubu nebo tam, kde dostane nejlepší podmínky. A na rovinu, Litvínov není v potravinovém řetězci na špičce.

Jaké typy hráčů byste rádi přivedli?

Koukáme na střední generaci. Když jsem loni podepisoval Patrika Zdráhala, říkal jsem, že bych takové potřeboval tři čtyři. Ale trh to nenabízel. Dneska je březen a trh je rozebraný. Volní jsou spíš hráči, kteří se nemůžou dohodnout na smlouvě. Chceme mužstvo postupnými kroky doplnit a obměnit. Na druhou stranu máme X hráčů, kterým končí smlouvy a máme na ně opci. I od toho, na koho ji uplatníme, se bude odvíjet doplnění týmu.

Patrick Kudla Jan Ščotka Samson Mahbod Martin Hanzl

Kdo Litvínov opustí?

Určitě kanadský obránce Patrick Kudla, jemuž skončila smlouva a opci jsme neuplatnili. Pak také Honza Ščotka, který míří do zahraničí. A v útoku nebude pokračovat Samson Mahbod, který se zranil. Nedohodli jsme se na nové smlouvě s Martinem Hanzlem, naše představy se rozcházely o spoustu peněz, nic víc v tom nebylo. U dalších hráčů je to ještě otevřené.

Ščotka se ve Vervě vypracoval v klíčového beka, nešlo ho udržet?

Dělali jsme pro to všechno. Dohrával tříletou smlouvu, na podzim jsme mu nabízeli prodloužení a navýšení smlouvy. Už od začátku letní přípravy jsme ale věděli, že má cíl posunout se ven. Jsem přesvědčený, že kdyby neměl nabídku ze zahraničí, tak ho dokážeme udržet v Litvínově a třeba ho i přeplatit.

Což se ale nepovedlo, má namířeno do Finska.

Snažili jsme se mu vysvětlit, že si tu vybudoval nějakou pozici, teď hraje prvního druhého beka. A když půjde někam do velkoklubu v Čechách, bude zase začínat na pozici tři až pět. Budou před ním jiní reprezentační beci, bude muset svou pozici znovu budovat. Věřil jsem, že když bude v Česku, udržíme ho. Po karanténě se nastartoval a bylo na něm vidět, že v každém tréninku a zápase jde za cílem se někam posouvat. Měl obrovské zaujetí a chuť do hokeje. Za mě měl reprezentační formu, čímž nechci podsouvat trenérům, že ho ani jednou nepozvali, to vůbec. Ale hrál výborně a bylo nám jasné, že nabídka z ciziny může přijít. Pro nás bude hrozně těžké přivést beka podobných kvalit. A už to taky bude za jinou cenu. Na jednu stranu máte radost, že se dokázal posunout, na druhou vám odchází. Ale je to dobrá vizitka pro náš klub, že se tady dostal na reprezentační úroveň a do zahraničního angažmá. Je to příklad pro další hráče. A vnímají to tak i agenti. Říkají si: Hele, tam se něco stalo. Ščotka má u nás vždy dveře otevřené.

Budete chtít přivést top beka a top centra?

Řešíme to. Honza Ščotka taky neměl před sezonou nálepku top bek, to si uhrál a na tu úroveň se vypracoval. Sami víte, že moc reprezentačních beků po republice neběhá, a když ano, jsou jinde než v Litvínově. Řešíme český trh i cizinu. V průběhu sezony jsme měli čtyři jména, buď to nedopadlo, že je přeplatily bohatší a lepší kluby, anebo rozhodla destinace. Litvínov prostě není pro hráče volba číslo 1, to je realita.

Zůstanou klubové legendy Viktor Hübl a František Lukeš?

Ty věci se dotahují, zájem máme.

Z kolika procent máte kádr hotový?

Tak z devadesáti. Řešíme dva obránce a v útoku je proměnných víc. Třeba jednáme s Jarůškem, aby pokračoval, a uvidíme, jestli dospějeme ke shodě. Loni jednání trvala přes měsíc. Máme zájem Ríšu podepsat.