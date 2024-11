Neděláme „nesexy“ věci, přesilovky ostudné! Pardubice v hitu nestíhaly

„Může to být pro nás zdvižený ukazováček,“ kabonil se útočník Patrik Poulíček po porážce na Hlinkově stadionu 1:4, po němž Pardubice přepustily vedení v tabulce svému přemožiteli. „Výsledky jsou nám v uvozovkách jedno, musíme se dívat na hru a zlepšovat ji. I kdybychom vyhráli a hra neodpovídala tomu, co chceme, byl by to zrovna tak zdvižený ukazováček.“

Dynamo venku třikrát za sebou ruplo, vždy proti konkurentům ze špičky. Sparta ho vypráskala dokonce 8:1, Mladá Boleslav 5:1, teď superfavorita zdeptali i chemici.

„Dostali jsme další lekci na malém kluzišti, perfektní taktika z litvínovské strany,“ smekl Jan Ludvig, nový člen trenérského štábu Pardubic. „My hráli od začátku do kopce, prohrávali jsme relativně brzo 0:2. Další věc, ve které jsme dostali školu, byla síla na hokejce a takové nesexy věci, soupeř umlátil většinu puků. Dva góly dal do prázdné branky, byl silnější na hokejce, hladovější na kotouči. To jsou věci, o kterých se moc nemluví.“

V první třetině extraligoví Galácticos vystřelili na branku Šimona Zajíčka jen čtyřikrát, to není na tým plný hvězd žádná hitparáda. „Byli jsme všude o krok později, z toho vyplynul výsledek. Vstup do zápasu od nás musí být úplně jiný. Dlouho nám trvalo, než jsme rozjeli nohy. Chyběla chuť do hry, víc jít po vítězství,“ sepsul Poulíček svůj tým.

Pardubický Roman Červenka střílí do boční sítě litvínovského brankáře Šimona Zajíčka.

Postěžovat si mohl i na přesilové hry. Ve třetí třetině, kdy Dynamo dohánělo jednobrankové manko, hrálo čtyři, ale nebezpečné bylo pramálo. „Naše přesilovky jsou teď ostudné,“ řekl bez servítek Ludvig.

Východočeský tým je s třináctiprocentním využitím početních výhod třetí nejslabší v celé extralize. „Viděl jsem něco podobného loni v Pittsburghu, kde hrál můj mladý. Měli Crosbyho, Letanga, Malkina, Karlssona a jejich přesilovka byla nejhorší v NHL,“ připodobnil to Ludvig.

„Ze střídačky to je jednoduché, to jsme všichni géniové. Střelba, clona, když gólman nevidí, nechytí to. To jsou možná věci, které hráči někdy podceňují, ale uvědomí si je, až když koučují. Hrajeme to na krásu, ne na efekt. Ale pozor, Litvínov má fantastické oslabení, 89 procent. Kredit se musí dát i jim!“

Ondřej Kaše z Litvínova překonává pardubického brankáře Romana Willa.

Poulíček bezmocně pokrčil rameny: „Speciální týmy rozhodují v základní části a následně v play off. Musíme na nich zapracovat.“

Po bitvě o první místo v neděli Pardubice v třeskutém derby vyzvou na domácím ledě Hradec Králové. „Zápas v Litvínově byl jako každý jiný, nedával bych tomu žádný přívlastek typu, že šlo o vedení v tabulce. Ani bych neřešil, že jsme hráli venku – odpovídající hru musíme předvádět všude. A zatím nám to chybí,“ vyčítal Poulíček, autor jediného gólu hostů. „To je hlavní aspekt, na který se musíme podívat.“