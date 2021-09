Katastrofa, hřímal litvínovský kouč Országh po ostudné druhé třetině

„Pro mě to je nevysvětlitelné,“ nechápal litvínovský trenér Vladimír Országh, co se stalo, že se skóre z příjemných 1:0 bleskově přetočilo na šokujících 1:6. „První třetina z naší strany snesla slušná kritéria, ale ve druhé jsme předvedli absolutní kolaps. Katastrofa. Góly jsme Pardubicím dali zadarmo naší laxností, nedůsledností, nekoncentrovaností. Těžká prohra.“

V čase 21:21 započalo pardubické povstání, smršť nezastavilo ani střídání gólmanů Vervy. Po třetí ráně branku opustil Godla, ale Zajíček inkasoval už za 78 vteřin. „Nevím, co se stalo s Litvínovem, ale my si řekli, že jako v 1. třetině nemůžeme hrát, že hrajeme tak 20 procent toho, co umíme,“ líčil pardubický útočník Matěj Blümel, autor dvou gólů.

„Trenér hru trochu změnil, něco jsme si řekli, najednou to šlo. Napadalo nám tam skoro všechno. Ale nemůžeme být spokojení. Hráli jsme jen jednu třetinu, takhle to nepůjde.“



Ano, ani Pardubice nakonec nejásaly, protože 3. třetinu projely 1:3. „Chtěli jsme pomoct našemu brankáři, první dvě třetiny jsme to i dělali, ale ve třetí jsme se na něj trochu vykašlali a bylo to jen naší nedisciplinovaností. Měli bychom se mu za to omluvit jako celý tým. I když byl výsledek, jaký byl, je vždycky třeba hrát i za gólmana,“ tvrdil Blümel.

Pardubický Matěj Blümel překonává litvínovského brankáře Šimona Zajíčka

Oba celky se cítily podobně, byť Dynamo ukonejšil bodový zisk. „Nemůžeme mít takové výpadky během zápasu, s tím nemůžeme uspět,“ káral i litvínovský obránce Patrik Demel svůj tým. „Ve 2. třetině jsme se rozsypali jako domeček z karet.“

Verva přitom do extraligy vstoupila parádně, třikrát v řadě bodovala, ale teď dvakrát za sebou rupla. Předtím s kladenským nováčkem. „Už v zápase s Kladnem nám hodně věcí chybělo, 1. třetinou proti Pardubicím jsme se toho zbavili, ale pak jsme dělali chyby střídání za střídáním. Nepochopitelné,“ kroutil hlavou Országh.

„Musíme si uvědomit, že liga je tak vyrovnaná, že každý zápas je boj o život. Vyhrajete tři utkání, posunete se o pět míst nahoru, prohrajete tři, můžete klesnout o pět pozic dolů. Musíme jít s vyceněnými zuby do každého zápasu. Ne se bít jen 20 nebo 30 minut, ale celých šedesát.“

Demel, který pět vteřin před koncem dal první extraligový gól, cítí: „Máme kvalitní mužstvo, spoustu dobrých hráčů, správně nastavený systém. Jen to musíme předvést na ledě jako ve Zlíně, v Třinci a proti Liberci. Věřím, že na to máme. Proti Pardubicím to vůbec nebyl náš hokej, nedělali jsme ty malé věci.“

Vzejde z malých věcí ve čtvrtek velké vítězství na Spartě?