Pardubice zlomily Csaplárovu past. Strašák to byl, přiznal kapitán Nakládal

„Zase jsme vedli 2:0, věděli jsme, že to je Csaplárova past, a dali jsme si na to pozor. Kluci zápas výborně odmakali,“ děkoval David Havíř, asistent trenéra Dynama.

Csaplárova past je pojem, který do českého sportovního prostředí vnesl fotbalový trenér Josef Csaplár. Podle něj fotbalové mužstvo, které vede po prvním poločase 2:0, pod dojmem kontroly nad zápasem ztratí koncentraci a umožní soupeři srovnat nebo otočit.

Radiožurnál však spočítal, že k tomu zase tak často v české nejvyšší fotbalové soutěži nedochází; vyrovnání se povede zhruba dvakrát za sezonu, otočení výsledku v průměru jednou za dva a půl roku.

V hokeji, který je na góly bohatší, je však tenhle jev méně raritní, Dynamo by mohlo povídat. Na ledě Komety vedlo 2:0, prohrálo 3:4. Hned v dalším kole doma s Vítkovicemi vládlo taky 2:0, ovšem ruplo 2:3 po nájezdech. Do třetice už Csaplárova past nesklapla, náskok 2:0 v Litvínově pardubičtí hokejisté uhlídali a ještě navýšili.

„Nemyslím si, že výpadky s Brnem a Vítkovicemi jsme měli vyloženě v hlavách, ale trošku strašák to byl,“ přiznal Jakub Nakládal, kapitán v tabulce třetího Dynama. „Tým jako náš by měl takové zápasy zvládat a dvoubrankové vedení si pohlídat. Jsem rád, že v Litvínově jsme nedopustili žádné drama a nemuseli se o výsledek strachovat.“

Už v úvodní třetině Pardubice zlomily svého hostitele dvěma zásahy během 21 vteřin. „Věděli jsme, že na nás budou chtít vletět, pohlídali jsme si to. Ty rychlé góly nás uklidnily, oni pak byli opaření. Šlo vidět, že je to dalo hodně dolů, ztratili šmrnc a drajv z úvodu. My získali potřebné sebevědomí, kolikrát jsme měli super střídání a zavřeli jsme je,“ pochvaloval si obránce Nakládal a vyzdvihl defenzivní práci celého mužstva: „I útočníci se vraceli a pomáhali nám, to byl klíč k úspěchu.“

S důrazem na pevnou obranu Dynamo do Litvínova přijelo. „Vsadili jsme na trošku defenzivní taktiku. Chtěli jsme mít dobrý pohyb, což se povedlo. Byli jsme lepším týmem,“ cenil si asistent Havíř.

A oddechl si, že minisérie dvou proher je minulostí: „Vnímali jsme ty porážky, chtěli jsme to zase obrátit. Přece jen je u nás enormní tlak, nejen z naší strany na hráče, ale i vedení tlačí na nás.“