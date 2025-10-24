Tipsport extraliga 2025/26

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Ondřej Bičiště
  21:52
Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili svůj sektor a umístili do něj vzkazy majoritnímu vlastníkovi Orlenu, který extraligový klub po sezoně opustí. Verva tím přijde v průměru o 60 milionů korun ročně.
Transparent litvínovských fanoušků směrem k Orlenu, který po sezoně klub opustí.

Transparent litvínovských fanoušků směrem k Orlenu, který po sezoně klub opustí. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ondřej Kaše slaví vítězství Litvínova nad Libercem.
Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.
David Kaše a Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.
Další transparent litvínovských fanoušků po druhé třetině: Pohřeb k...
12 fotografií

„Pro vás byznys, pro nás všechno. Eutanazie tradice? Co jsme komu udělali? Za co?“ stálo na transparentech, které fanoušci pověsili do opuštěného sektoru po první třetině zápasu. A po druhé části vzkaz obměnili: Pohřeb k osmdesátinám? Co tu po vás zůstane?

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

„Leží nám na srdci budoucnost klubu i jeho aktuální pozice v tabulce. Protest má za cíl probudit majoritního akcionáře a přimět představenstvo klubu ke konkrétním krokům k zachování extraligového hokeje v Litvínově,“ píše se v prohlášení fanklubu litvínovského hokeje, který akci nazval protestní stávkou.

„Není pro nás jednoduché tým nepodpořit, ale tímto krokem bojujeme ne za body z jednoho zápasu, ale za celou existenci našeho klubu a zachování naší historie. Máme pocit, že vedení klubu nereaguje na aktuální problémy, předpokládáme, že nečinnost je spojena s nečinností majoritního akcionáře, který stále drží rozhodovací většinu v představenstvu klubu.“

Ondřej Kaše slaví vítězství Litvínova nad Libercem.
Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.
David Kaše a Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.
Další transparent litvínovských fanoušků po druhé třetině: Pohřeb k osmdesátinám? Co tu po vás zůstane?
12 fotografií

Orlen oznámil odchod z Litvínova v červnu, přestože probíhající sezona je ještě finančně zajištěná, Vervu sužovala série deseti porážek v řadě, v tabulce je poslední. Ani duel s Libercem se nevyvíjel dobře, domácí po první části ztráceli 1:3, ale paradoxně už bez kotelníků pak bitvu otočili a slavili výhru 4:3 v prodloužení.

„Dneska jsme ukázali všem, že tu sezonu nechceme zahodit,“ vzkazoval útočník Ondřej Kaše, jenž vymodlené vítězství režíroval dvěma góly a dvěma asistencemi.

Ondřej Kaše slaví vítězství Litvínova nad Libercem.

Nepřítomnost fanoušků se snažil nevnímat. „Před zápasem jsme se naladili, že musíme žít jako střídačka, ať se děje, co děje. A troufnu si říct, že se nám to podařilo, naopak Liberec to možná překvapilo.“

Výhra po deseti zápasech nepochybně zvedne ponurou náladu v Litvínově, ale jeho trable tím nekončí. Klub, který letos slaví osmdesáté výročí od svého založení, v extralize zůstává poslední s devítibodovou ztrátou a dál musí shánět miliony na příští sezonu.

Fanoušci pomáhají tím, že tisknou záchranářská trička a pořádají veřejnou sbírku, sponzory se pokouší najít vyjednávací tým v čele se zlatým olympionikem Jiřím Šlégrem. Přesvědčit se snaží i Orlen, aby zůstal alespoň silným mecenášem. Teď ho k tomu vyzvali i litvínovští fanoušci.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

