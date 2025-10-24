„Pro vás byznys, pro nás všechno. Eutanazie tradice? Co jsme komu udělali? Za co?“ stálo na transparentech, které fanoušci pověsili do opuštěného sektoru po první třetině zápasu. A po druhé části vzkaz obměnili: Pohřeb k osmdesátinám? Co tu po vás zůstane?
„Leží nám na srdci budoucnost klubu i jeho aktuální pozice v tabulce. Protest má za cíl probudit majoritního akcionáře a přimět představenstvo klubu ke konkrétním krokům k zachování extraligového hokeje v Litvínově,“ píše se v prohlášení fanklubu litvínovského hokeje, který akci nazval protestní stávkou.
„Není pro nás jednoduché tým nepodpořit, ale tímto krokem bojujeme ne za body z jednoho zápasu, ale za celou existenci našeho klubu a zachování naší historie. Máme pocit, že vedení klubu nereaguje na aktuální problémy, předpokládáme, že nečinnost je spojena s nečinností majoritního akcionáře, který stále drží rozhodovací většinu v představenstvu klubu.“
Orlen oznámil odchod z Litvínova v červnu, přestože probíhající sezona je ještě finančně zajištěná, Vervu sužovala série deseti porážek v řadě, v tabulce je poslední. Ani duel s Libercem se nevyvíjel dobře, domácí po první části ztráceli 1:3, ale paradoxně už bez kotelníků pak bitvu otočili a slavili výhru 4:3 v prodloužení.
„Dneska jsme ukázali všem, že tu sezonu nechceme zahodit,“ vzkazoval útočník Ondřej Kaše, jenž vymodlené vítězství režíroval dvěma góly a dvěma asistencemi.
Nepřítomnost fanoušků se snažil nevnímat. „Před zápasem jsme se naladili, že musíme žít jako střídačka, ať se děje, co děje. A troufnu si říct, že se nám to podařilo, naopak Liberec to možná překvapilo.“
Výhra po deseti zápasech nepochybně zvedne ponurou náladu v Litvínově, ale jeho trable tím nekončí. Klub, který letos slaví osmdesáté výročí od svého založení, v extralize zůstává poslední s devítibodovou ztrátou a dál musí shánět miliony na příští sezonu.
Fanoušci pomáhají tím, že tisknou záchranářská trička a pořádají veřejnou sbírku, sponzory se pokouší najít vyjednávací tým v čele se zlatým olympionikem Jiřím Šlégrem. Přesvědčit se snaží i Orlen, aby zůstal alespoň silným mecenášem. Teď ho k tomu vyzvali i litvínovští fanoušci.