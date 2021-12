Nahodil poprvé po boku Krejčího: Je to hokejista jako prase

Právě Nahodil zápas rozhodl kulišáckým zásahem v přesilovce, zpoza branky puk - věrný svému příjmení - nahodil do gólmana Godly a on si ho srazil do sítě. Přecházela tomu střela Krejčího vedle. „Krejča trefil boční síťku, kotouč se odrazil za bránu. Gólman byl v zákroku, takže jsem to rychle zkusil, protože jsem věděl, že se bude zvedat a vracet do brány,“ popsal třiatřicetiletý mazák svůj vítězný úder.

David Krejčí na centru, Jan Káňa vlevo. A třetí k nim? Olomoučtí trenéři po zranění Vojtěcha Tomečka hledali. „A taky jsme tápali,“ přiznal trenér Zdeněk Moták. „Chtěli jsme tu lajnu podpořit, aby měla ještě větší útočnou sílu. Myslím, že Nahodil, ač je rozený centr, svůj úkol splnil dobře. Doufáme, že přestože spolu nikdy nehráli, sehrají se a budou ta úderka.“

Už v Litvínově byli, zařídili dva góly. A Nahodil si spolupráci s novými parťáky pochvaloval. „Oba jsou hokejisti jako prase, bylo to fajn. Krejča má neskutečný přehled, fantastické ruce, nebojí se nahrát ani zkazit přihrávku. Když mu nevyjde, zkusí ji znovu. Jsem rád, že ho tu máme. Doufám, že další naše společné zápasy budou ještě lepší, přece jen na pravém křídle jsem se ještě moc necítil. Věřím, že budu lepší a lepší,“ těší se na další zítřky Nahodil.

Dlouho se mu letos nedařilo, nyní bodoval ve čtyřech utkáních po sobě. „Hlavně to nezakřiknout!“ modlí se. Za 21 zápasů se trefil dvakrát, připsal si sedm asistencí. „Teď je to fajn. Ze začátku jsem z toho byl zoufalý. Sice je jedno, kdo góly dává, když týmu pomůžou, ale já jsem za to dvojnásob rád.“

Díky tomu si Kohouti po třech porážkách zase užili vítězný pokřik v kabině. „Prostředek extraligy je hrozně vyrovnaný, jeden zápas může přesypat celou tabulku. Ale tu špatnou sérii jsme nevnímali. S Třincem i Pardubicemi jsme dvě třetiny hráli výborně, jen poslední nám utekla. Jsem rád, že jsme to v Litvínově dohráli až do konce, ty body jsou fakt důležité.“

Olomouc díky nim utekla dvanáctému Litvínovu na rozdíl čtyř bodů a je devátá. V neděli hostí tabulkového souseda Kometu.