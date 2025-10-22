Tipsport extraliga 2025/26

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

  9:14
David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří klíčových momentů, které otočily úterní extraligovou dohrávku šestého kola ve prospěch Olomouce.
Nejdřív Kaše přihrával na neuznaný gól spoluhráči Pištěkovi, následně se od něj puk po nahození Macuha nešťastně odrazil do vlastní brány a o 52 vteřin později přihlížel, jak Fridrich bekhendovým zakončením rozhoduje zápas.

„Věřím, že když se vyvarujeme zbytečných faulů a chyb a budeme pracovat podobně jako proti Olomouci, můžeme se zvednout,“ říká druhý nejproduktivnější hráč Vervy posledních dvou ročníků, který i přes návrat po zranění strávil nejvíce času na ledě mezi severočeskými útočníky (24:14).

Jaký byl váš návrat do sestavy?
Každý, kdo ví, co takové úrazy způsobují ví (Kaše měl poranění hlavy), že návrat nikdy není jednoduchý. Pro mě je důležité, že můžu pořád hrát hokej. To je pozitivní.

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Jste stoprocentně zdravý?
Cítím se dobře, takže si myslím, že ano. Potřebuju ještě potrénovat, mám za sebou jenom dva tréninky. Po každém takovém střetu nevíte, jestli už je to konec, nebo si ještě zahrajete. Bohužel jsme prohráli, ale věřím, že se zlepšíme a jsem rád, že můžu být zpátky.

Bylo pro vás impulsem, že jste se poprvé v sezoně potkali na ledě s bratrem Ondřejem?
Prohráli jsme, takže impuls to asi nebyl ani pro tým. Věřím, že když se vyvarujeme zbytečných faulů a chyb a budeme pracovat podobně jako proti Olomouci, můžeme se zvednout a štěstí se může naklonit na naši stranu.

Je složité sledovat zápasy, do kterých nemůžete zasáhnout?
Když se dívám z tribuny nebo z domova, tak se to těžko kouše. Chci být s týmem a pomoct mu, nechci ho v tom nechat, ale zranění k hokeji patří.

Petr Fridrich z Olomouce v sevření hráčů Litvínova.

Ovlivnil vás proti Olomouci neuznaný gól na 3:1?
Tuhle sezonu byly všechny trenérské výzvy proti nám. Samozřejmě jsme měli radost, že jsme dali gól a věřím, že vedení o dva góly bychom si pohlídali. Místo toho jdeme na trestnou, dostaneme gól na 2:2 potom na 2:3 a odjíždíme bez bodů, to nás stojí moc sil. Musíme se z toho poučit a být lepší.

Jak moc vás mrzí vlastní gól v oslabení?
Bohužel se to tam odrazilo, to mě samozřejmě mrzí… Ale je od nás špatné, že máme venku tolik vyloučení, to se nesmí stávat. Zápas jsme měli dobře rozehraný.

Dalo se na tu situaci nějak reagovat?
Zrovna jsem se trochu otáčel. Musím se na to podívat, ani si nejsem jistý, jestli jsem to tam kopl hranou… Nevím. Myslel jsem si, že za mnou stál hráč Olomouce, který by střílel do prázdné, ale ještě jsem tu situaci neviděl.

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Byl jste na ledě také u vítězného gólu Olomouce, dalo se v té situaci něco udělat jinak?
Prohráli jsme souboj v rohu a popravdě nevím, jestli tomu potom šlo ještě zabránit.

Byl zápas v Olomouci jiný, než předchozích devět?
Nehráli jsme špatně ani zápas ve Varech. Sráží nás to, že neproměňujeme vyložené šance a bohužel jsme pořád na trestné lavici, a to je špatně.

Vstoupit do diskuse

