Tak jsme první, no a co? Litvínov zajímá víc výkon: Vybočí-li někdo, řešíme to

Litvínov favorita celé soutěže, který se potýká s velkou marodkou, téměř k ničemu nepustil. Dynamu povolil jen 24 střel na branku.

„Nečekal jsem, že budu mít tak málo zákroků,“ žasl Šimon Zajíček, s úspěšností zásahů 94,24 procenta nejlepší brankář extraligy. „Je zásluha celého týmu, že jsme inkasovali jen jednou. Musím vyzdvihnout všechny borce. Na to, jaký mají Pardubice tým, jsme je drželi zkrátka a většinu zápasu jsme měli navrch.“

Znovu se potvrdilo mušketýrské, a druhou sezonu i litvínovské heslo, Všichni za jednoho, jeden za všechny. Neutavitelný útočník Ondřej Kaše ostatní zase strhl. „Hráli jsme týmově, jeden za druhého, bojovně, aktivně,“ shrnul kapitán Matúš Sukeľ, autor dvou branek domácích. „Hráli jsme prostě skvěle. Ale zůstáváme nohama na zemi!“

Domácí lídra paralyzovali. „Každý do toho šlapal na 120 procent, takhle se má hrát o první místo,“ blažilo Zajíčka.

Chemici také ubránili všechny přesilovky soupeře a ještě k tomu s přehledem, v této činnosti jsou nejlepší. „Litvínov má fantastické oslabení, 89 procent, kredit se musí dát i jim. Perfektně odehraný i odkoučovaný zápas z jejich strany,“ smekl hostující trenér Jan Ludvig.

Po letech strádání se Litvínov opájí euforií, loni dokráčel až do semifinále play off, kde s ním zametly právě Pardubice. Teď jim to, byť zatím jen v jednom zápase a v základní části, vrátil.

„Drželi jsme se plánu, hráli jsme jednoduše, nic jsme nevymýšleli,“ hodnotil Kočí. „Ve třetí třetině jsme ale byli nedisciplinovaní, nemůžeme si v takovém utkání dovolit v závěru oslabení, naštěstí jsme to zvládli. Jsme vděční za tři body.“

I za návrat do čela? S Kočím to nijak necloumalo. „Je to skvělé, ale soustředíme se na každý další zápas. Moc se nedíváme na tabulku, v sezoně se to může rychle změnit. Když jste moc euforický, může se to celé otočit. A v tom se snažíme hráče držet,“ upozornila Mlejnkova pravá ruka.

Zatímco podle Zajíčka tým řešil comeback na vrchol („Každý chce být první, byla to motivace!“), Kočího a spol. zajímají spíš jiné věci. „Tabulku my v realizačním týmu vůbec neřešíme, jestli hráči, to nevím. My řešíme pravidelnost výkonů. A když vidíme, že někdo vybočí, hned mu to dáme vědět. Chceme od hráčů, aby byli schopní podávat konstantní výkony a nebylo moc výpadků,“ pojmenoval asistent hlavní aspekt, který se štábem sleduje.

Loni Verva skokem do špičky překvapila, nyní ukazuje, že nešlo o náhodu. „Je složité držet se druhým rokem na vršku, ale my nad tím moc nepřemýšlíme. Jde nám o výkony. Hlavní je, že tým je pohromadě, jádro už delší dobu, kluci jsou zvyklí na systém. A připadá mi, že se v něm zdokonalují a dostává se jim pod kůži,“ vypozoroval Kočí.

A samozřejmě, Litvínov spoléhá i na fanoušky. Šlágr s Pardubicemi vyprodali, v hledišti burácelo 5 944 diváků. „Výborná atmosféra. Úžasná. Paráda!“ kochal se lídr Sukeľ. „Užili jsme si to všichni.“ Až na Dynamo, samozřejmě.