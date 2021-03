Litvínov udržel pilíře obrany, Balinskise a „kulometného“ střelce Irvinga

„Jsme rádi, že oba hráči budou pokračovat v našich barvách. Jsou ve věku, kdy mohou udělat další progres ve své kariéře. Věřím, že navážou na své výkony a posunou mužstvo výkonnostně ještě výše,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Irving, posila ze švédského Örebra, se vypracoval v klíčového muže zadních řad. Se 12 góly skončil na druhém místě v tabulce střelců základní části mezi všemi extraligovými obránci, mezi nimi je dokonce nejlepší v počtu střel, které vyslal - bylo jich 144. Patřil mezi esa v přesilovkách.

„Je to hráč, který je v nejlepších letech. Sezona byla ze začátku taková kostrbatá, co se týče týmu, ale i Aarona. V průběhu ale ukazoval, že je to hráč, který může být velmi platný. Má výbornou střelu a je dobrý do přesilových her. Postupem času se zlepšil ve všech činnostech a pro nás to byl jeden z klíčových zadáků,“ řekl trenér Vladimír Országh.

Lotyšského reprezentanta Balinskise také získala Verva před sezonou, i on se nejdřív rozkoukával, ale nakonec se vyšvihl mezi hvězdy týmu. Zapsal si 17 bodů za pět branek a 12 asistencí, což z něj udělalo třetího nejproduktivnějšího beka Vervy.

„Je to jako přes kopírák s Aaronem. Uvis přišel z KHL a měli jsme od něj velká očekávání. Začátek také neměl moc dobrý, ale postupně se zlepšoval a stejně jako Aaron nakonec patřil k pilířům obrany. Výrazně pomáhal směrem dopředu a zapracoval i na defenzivě. Je pro nás velmi platný v přesilových hrách a společně s Janem Ščotkou a Aaronem patří mezi trojici našich nejlepších obránců,“ chválí Országh.

Litvínov od středy čeká předkolo play off s Hradcem Králové.