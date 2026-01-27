„Nepřišli jsme sekat hlavy,“ ubezpečil. Záchranu extraligového klubu, který po sezoně opustí jako většinový majitel Orlen, vítá i mládež ústy předsedy spolku Kamila Havelky: „Mezi námi a áčkem momentálně není žádný problém.“
Minulý týden akcionáři zrušili pokyn k likvidaci společnosti a část pravomocí předali Šlégrovi a spol., kteří akcie Orlenu mají získat. V pátek se ujal funkce šéfa realizačního týmu Robert Reichel, veličina chemiků. Další kroky přijdou, tím hlavním je sportovní udržení.
Dokdy bude převzetí hotové?
Šlégr: Bude to určitě trvat do konce sezony. Není nějaký deadline, abychom řekli, že za týden to máme pevně v otěžích a jedeme. Měli bychom se všichni soustředit na sportovní stránku. Jsem rád, že se do toho rozhodl Robert Reichel jít. Je to velká zodpovědnost a odvaha, pozitivum směrem do týmu. Naše práce s Robertem Kyselou bude paralelně s tím dojednat takové podmínky, abychom byli všichni na konci v Litvínově spokojení.
Do té doby nebudou personální změny v managementu?
Šlégr: Nechte nás pracovat, každý den se ty věci mění. My nepřišli sekat hlavy, my přišli pomoct a zachránit v Litvínově hokej, to je celé.
Jak změny vítá mládež?
Havelka: Vidím to jako velmi dobrý krok. Kredit zaslouží Orlen, že se rozhodl na valné hromadě změnit strategický pokyn o zrušení společnosti. Kluci našli odvahu do toho skočit rovnýma nohama. Dolaďují se ekonomické detaily a věřím, že spolupráce s áčkem se vrátí do normálních kolejí. Abychom fakt byli jeden klub, jak jsme léta byli zvyklí. Takhle to cítím já jako předseda spolku a troufám si říct, že i moji kolegové. I město udělalo obrovský krok směrem k mládeži, podpořilo nás. A zachovalo financování mládeže, protože v minulém roce jsme se s akciovkou nedohodli na konkrétnostech. Naplnili tu část rozpočtu, která v rámci nedohody s áčkem v roce 2025 vypadla. Věřím, že s Jirkou Šlégrem, Robertem Kyselou a s ostatními kluky, kteří do toho budou mít co mluvit jako další akcionáři, se dohodneme.
Dohodnete?
Šlégr: My do toho šli s tím, že chceme pospojovat všechny dohromady. Chceme, aby mládež znovu vzkvétala. Našlápnuto máme. Ke všemu jsou vždy potřebné finance, je dobře, že se k tomu město takhle postavilo. Očekáváme synergii.
Panuje teď v klubu dvojvládí?
Šlégr: Nemyslím, že to je dvojvládí. Jsou to procesy, které poběží do konce sezony. Po zrušení usnesení o likvidaci se můžeme podívat do střev klubu. Podepsali jsme mlčenlivost, o tom nebudeme mluvit. Chceme si společnost převzít s tím, že zjistíme, jaké bylo hospodaření.
Co všechno teď smíte?
Šlégr: Důležité je, že můžeme jednat s hráči pro příští sezonu. Je to složitější, když neznáme konkrétní rozpočet na další ročník. Někteří hráči už projevili zájem pokračovat, chceme s nimi vstoupit do jednání. A doufám, že se dohodneme.
Mluví se třeba, že bratry Kašovy chtějí Pardubice. Udržíte je?
Šlégr: Nepočítám s tím, že by měl kdokoliv odcházet, ale dneska jsem ještě žádný klub nepřevzal, takže mi nepřísluší komentovat hráče, jejich smlouvy, jestli budou, nebo nebudou. Pořád tu máme stávajícího generálního ředitele (Pavla Hynka), který je za všechno zodpovědný. Komunikuju s ním i s předsedou představenstva. Ano, začneme se podílet na podepisování nových hráčů. A až to dokončíme, tak ty informace rádi oznámíme.
Poskytne Orlen 50 milionů korun ročně, jak se spekuluje?
Šlégr: My nebudeme komentovat čísla. Rozhodně ne, dokud nepřevezmeme klub kompletně. Pak sestavíme strukturu, sestavíme plán do let budoucích a rozpočet.
A jaká bude podpora mládeže?
Šlégr: Budeme si muset vydiskutovat smlouvu mezi mládeží a akciovkou, jak to bylo v předešlých letech. My jsme malé město a pro nás je stěžejní brát si hráče odsud. Odchovance. Na to je potřeba spolupráce s mládeží. Jakmile dokončíme převzetí klubu, sedneme si a nastavíme pravidla.
O kolik let jste zestárli od června, kdy Orlen oznámil odchod z Litvínova?
Havelka: Byly to nervy. Musím říct, že nové představenstvo akciovky udělalo kus dobré práce v tom, že se to někde nezaklínilo v nechuti jednat. Jednali jsme hlavně s Konradem Szykulou a Rafalem Tarkou, a musím říct, že ti kluci pochopili, o čem Litvínov je. Že má osmdesátiletou tradici. A šli tomu velmi naproti. Dneska jsme tak daleko, že jsme na poslední čtyři měsíce sezony podepsali spolupráci mezi áčkem a mládeží. Od ledna do dubna. Aby byl absolutně zachovaný bezproblémový chod klubu jako celku. Mezi mládeží a áčkem momentálně není žádný problém. A velmi věřím tomu, že do budoucna najdeme podobnou cestu i s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. Až to kluci přeberou, jestli se to stane, bude to mít pozitivní vývoj.
Jak se daří Litvínovu vychovávat nové talenty pro áčko?
Havelka: Nechci říkat, že se to nedaří. Když vezmete Trejbala, Maštalířského, Šprynara, to jsou všichni odchovanci mládeže. Nesdílím řeči nynějších manažerů Pavla Hynka a Tomáše Vrábela. Když se podíváte, kolik kluků draftovala zámořská juniorka, kolik kluků s naším souhlasem odešlo, tak si nemyslím, že bychom neuměli hráče vychovávat. To jsou jen takové hezké řeči. Otázka je, jak stávající vedení áčka s nimi chtělo pracovat. My je připravili do nějaké podoby. To, že s nimi byla nechuť pracovat ze strany sportovního vedení, není náš problém.
Na druhou stranu, hráče jako Ručinský nebo Reichel, kteří byli součástí zlaté generace, se nyní vychovávat nedaří.
Šlégr: Mívali jsme spoustu hráčů, kteří odcházeli do NHL, což se dneska neděje, ale ono se to neděje celorepublikově. Podívejme se, kolik hráčů máme v NHL, kolik jich máme draftovaných. Ale já jsem věčný optimista, věřím, že to máme nastavené tak, že mládež se obecně zlepšuje. Začínají být výsledky v kategoriích od U16 do U20. Je to vždy o reprezentaci. I u nás máme třeba mladého Bednaříka, který je druhý v bodování juniorky a už se drápe nahoru. Neznamená to, že ho nebudeme posouvat dál. Naším cílem by mělo být každý rok jednoho z nich vytáhnout a dát mu šanci na pozici, v které hraje v juniorce. Nezastávám názor, že by měli jít rovnou do čtvrté lajny.
Takže byste mladé hráče rovnou zkusil v elitních formacích?
Šlégr: Když je zvyklý hrát na přesilovce a oslabení, ať si to zkusí i v dospělém hokeji. Dám příklad Martina Nečase, který vyrostl vedle Erata jen proto, že dostal šanci na přesilovce i oslabení a vyhrál se. Taky tam tenkrát určitě nevlezl a neměl na to okamžitě. Byl to kluk, kterému všichni říkali, že musí pořádně jíst, aby přibral. A podívejme se, kde je dneska. Vždy to je o nějaké šanci. Rozumím, že dlouhá léta odtud nikdo nešel do NHL. Máme za dveřmi Honzu Myšáka, pořád šanci nedostal, už je tam taky nějakou dobu. Kristian Reichel si zkusil pár zápasů. Dřív byl Litvínov největší líhní pro NHL, tak teď to může vypadat skepticky. Ale já takový názor nesdílím.
Jak vnímáte příchod Roberta Reichela do čela realizačního týmu Litvínova?
Havelka: Velmi pozitivně. Roberta znám léta, vážím si toho, že našel odvahu, že do toho vlezl. Predikuje se, že skončíme v baráži, a jeho pohled může pomoct i stávajícím trenérům. Je to velká osobnost a autorita českého hokeje. Nehledě na to, že Robert s námi nikdy nepřerušil spolupráci. Přestože nebyl aktuálně u áčka, tak v mládeži pomáhá. Velmi úzce jsme komunikovali dorost i juniorku, chodí s kluky na led. Musím říct, že to je velká pomoc Litvínovu.
K záchraně klubu přispěli veřejnou sbírkou a dalšími aktivitami také fanoušci. Jak důležitá byla jejich pomoc?
Havelka: Za mě obrovská. Honza Ptáček (šéf fanklubu Ropáci on Tour) odvedl skvělou práci, ale nejen on. I kluci okolo něj. My jsme stáli trošku v zákrytu, abychom nenarušili vývoj toho, o co jsme se všichni pokoušeli. Fanoušci jsou skvělí, patří jim obrovské poděkování. Přestože se teď sportovně ne úplně daří, tak já nevidím budoucnost tak černě, jak nám všichni předpovídají. Věřím, že se to ustojí.
Šlégr: Fanouškům budeme děkovat vždy, pro ně hokej hrajeme. Opravdu se k tomu postavili čelem, nebylo jim to jedno. Napříč republikou, kamkoliv jsem přijel, jsem se setkával s podporou. Podržte to, udržte to, je to super. Fanoušků si strašně vážíme, co pro klub dělají, je to pro nás moc důležité.
Do příštího rozpočtu přispějí třemi miliony, které vybrali ve sbírce či z prodeje triček. Dáte jim sponzorské logo na led, jak si přejí?
Šlégr: Na to je čas v sezoně, já se k tomu strašně rád vyjádřím, ale určitě ne teď, to bychom předbíhali všechny možné věci. Pojďme postupně přebírat klub. Až se sportovně zachráníme, tak by si široká veřejnost zasloužila odpovědi na takto důležité otázky. Připravíme se na to, aby to dávalo hlavu a patu.
Bude muset Litvínov zachraňovat extraligu v baráži, nebo se ještě stane zázrak?
Šlégr: Dokud to nebude rozhodnuté na papíře, tak musíme do poslední chvíle věřit. Není jednoduché tu loď otočit, vím, že Robert Reichel se snaží přinést nějaké jiné systémové prvky, ale když na hokej dnes koukám, hra je o detailech. V nedělním domácím zápase s Olomoucí jsme třeba dostali branku jen proto, že útočník nedojel až zpátky k brance, zabrzdil na modré čáře a pak mu chyběl krok. A to nesmíme dopustit. Musíme všichni dělat věci stejně, pak budeme úspěšní. A pokud dostaneme Černého Petra a budeme hrát baráž o záchranu extraligy, tak už dneska se na to musíme připravovat a mít jednotný systém.