Jde to i bez Kašeho. Litvínov dál vítězí, ale Hlava velí: Máme na čem pracovat

Jak se rodila sedmá výhra v řadě?

Jsme hrozně rádi, že máme tři body, nicméně to nebylo vůbec lehké utkání. První třetina se nám moc nepovedla, jen díky perfektnímu gólmanovi a zvládnutým oslabením jsme zůstali v zápase, takže je pořád na čem pracovat.

Co rozhodlo zápas?

Určitě dva slepené góly na konci druhé třetiny za stavu 1:1. Byly to góly do šatny a nám pomohly. Jsem rád, že to tam takhle napadalo. Říkáme si od začátku sezony, že je hrozně důležité být před brankou, dělat gólmanovi clonu. A zaplaťpánbůh nám to takhle dvakrát vyšlo.

Budějovice byly do té doby aktivnější, ale ty dva góly je evidentně zlomily.

Soupeř výborně bruslil, byl aktivní, ale díky naší obětavosti a skvělému gólmanovi jsme to dokázali získat na naši stranu. Dařilo se speciálním týmům, jak těm, co máme na oslabení, tak přesilovkovým.

Jak důležité pro vás je, že jste zvládli vyhrát i bez nemocného lídra Ondřeje Kašeho?

Ondra nám samozřejmě chyběl, bylo znát, že tady nebyl, ale náš tým ukázal sílu, dokázali jsme se semknout a vyhrát i bez něj. Snad bude co nejdřív v pořádku.

Teď vás čekají Pardubice, berete to jako opravdový test, jak na tom jste?

Pro nás to je další zápas, ale na druhou stranu každý v extralize chce Pardubice porazit. Připravíme se tak, abychom hráli, jak nejlépe umíme.