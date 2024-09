Trenér Mlejnek před startem extraligy: Tlak chci cítit jen po ranní kávě

„Intenzivně pracuju na tom, abych se dostal do stavu, který razil někdejší trenér fotbalové Sparty Jiří Kotrba: Jediný tlak, který cítím, je po ranní kávě,“ zavtipkoval a na chvilku odlehčil situaci litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Vzápětí zvážněl. „Samozřejmě očekávání fanoušků budou velká, na druhou stranu tím absolutně nechci zatěžovat naše mužstvo. Jsme si moc dobře vědomi, že řada týmů vylepšila kádry a výborný střed od čtvrtého do dvanáctého, možná až do třináctého místa, se ještě víc vyrovnal. Bude to boj o každý bod, ale pevně věřím, že budeme připraveni, abychom dostáli svého cíle, což je postup do play off,“ stanovil Mlejnek.

Porovnávat letošní tým s veleúspěšným loňským se zatím zdráhá. „Je to velmi těžká otázka, na kterou se velmi těžko hledá odpověď, když nevím, co se bude v extralize dít. Věřím ale, že nováčci Filip Sanberg s Adamem Poláškem přinesou do týmu určitou dávku zkušeností, Gajdoš, Čajkovič a Pekař zase mladický entuziasmus a nadšení. Mohli bychom tím nahradit produktivitu Jakse nebo Kirka, kteří odešli,“ doufá Mlejnek.

Některé opory Litvínov opustily, hvězda hvězd ale zůstala. Hra Vervy se znovu bude točit kolem útočníka Ondřeje Kašeho, který po skvělé extraligové sezoně ještě výrazně pomohl Čechům k titulu mistra světa na domácím světovém šampionátu.

„Je to hráč, který měl loni více než bod na zápas v základní části. A když se mu úplně nedařilo být produktivní i v play off, zase to nahrazoval jinými věcmi. Hraje velmi dobře ve všech situacích, z mého pohledu máme v týmu nejlepšího hráče extraligy. A jestli ne nejlepšího, tak určitě je v Top 3 či v Top 5,“ myslí si vůdce litvínovské lavičky.

Ohromnou roli má Kaše i v kabině. „U hráčů má obrovský kredit. Všichni vědí, že má za sebou 260 zápasů v NHL, viděli, jak odehrál mistrovství světa. A důležité je, že ty věci, o kterých mluví směrem k hráčům, pak na ledě také dělá,“ oceňuje Mlejnek přínos lídra Vervy.

Asi nejbolestnější byl pro Vervu odchod přesilovkového beka Janise Jakse do Karlových Varů, nahradit by ho měl kanadský talent Jared McIsaac, jenž loni působil v AHL a také ve švýcarském celku Ambri-Piotta.

Přípravná utkání Litvínova Dosavadní výsledky: Karlovy Vary 3:2N

Liberec 4:1

Liberec 3:2

Karlovy Vary 0:3

Ambri-Piotta 2:6

Kloten 2:3P Zbývá: sobota Drážďany, neděle druhý zápas na turnaji Start extraligy: 18. září doma vs. Hradec

20. září venku vs. Plzeň

22. září doma vs. Kladno

„S Jaksem jsme ztratili přes 60 bodů za dvě sezony, to je samozřejmě dost, na druhou stranu věříme, že Jared ho nahradí. Ne náhodou si ho kdysi ve druhém kole draftu vybral Detroit. Trochu problém je loňská sezona, která ani z jeho pohledu nebyla OK. Ale podle toho, jak se jeví na ledě, věřím tomu, že do přesilovky bude pasovat, že to bude pravé ořechové,“ řekl rodák z Karlových Varů na adresu čtyřiadvacetiletého beka.

Jeho herní styl není typicky kanadský. „Není to úplně hráč, co to bude řezat. Má elegantní bruslení, je sebejistý na kotouči, hraje defenzivu jinak, velmi dobře pozičně. Je to inteligentní mladý hráč, snad jeho aklimatizace bude co nejkratší,“ vkládá Mlejnek naděje do zámořské posily.

Úplně nová nejspíš bude třetí litvínovská formace, která byla jedním z klíčů loňského úspěchu Vervy. O produktivitu se nestaraly jen elitní dvě letky, góly a nahrávky Litvínovu pravidelně doručoval i trojlístek Kirk, Kudrna, Abdul. Teď jsou ale všichni pryč a místo nich dorazily mladé pušky Čajkovič a Pekař či zkušenější Vopelka.

„Určitě na ně nebudu vytvářet tlak, že musí být stejně produktivní jako Kirk s Abdulem, ale věřím tomu, že díky jejich nasazení a energii přinesou do toho týmu něco, z čeho budou těžit i ostatní hráči,“ je přesvědčený Mlejnek, jenž v tradiční extraligové baště načíná třetí sezonu.

„Všichni vidí, že liga je každý rok těžší a těžší, přicházejí a vracejí se do ní lepší a lepší hráči. Zopakovat loňské čtvrté místo bude hodně obtížné, cílit na to bude řada klubů. My chceme v každém utkání předvádět co nejlepší výkony, držet si konstantní formu. A jak je za mého působení tradicí, stabilizovat a ještě zlepšit výsledky venku,“ přeje si první muž litvínovské střídačky.