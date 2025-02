Zajíčkova nula po čtvrt roce vrátila Litvínov do čtyřky: Spoluhráči byli ostří!

„Nějakých deset zápasů do konce základní části začíná play off hokej, tím jsme to dnes urvali,“ odfoukl si reprezentant Zajíček.

Čisté konto udržel v extralize skoro po čtvrt roce, posledně se mu to povedlo v Třinci zkraje prosince. „Popravdě se necítím jako hrdina,“ odmítl se bít do prsou. „Hrdinové jsou všichni, kteří byli přede mnou. Klobouk dolů před jejich výkonem. Hráli neskutečně obětavě!“

I díky tomu prošlo k Zajíčkovi jen dvacet střel Mladé Boleslavi. „Práce jsem měl méně,“ připustil, ale i tak si zapsal klíčové zákroky. „Všichni vnímají, že se už hraje opatrněji, skutečně se bojuje o každý centimetr ledu. Nikdo nechce prohrávat, každý chce být nahoře. Hokej ve stylu play off je skutečně cítit, viděl jsem ho u nás, ale i u Mladé Boleslavi.“

Když v pátek Litvínov doma ztroskotal 2:5 s druhými Pardubicemi, vypadl z první čtyřky, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Teď je zpět. „Chceme se tam udržet.“

A nedělní vydřené vítězství, které z dorážky po Jíchově tyčce trefil Polák Zygmunt, by k tomu mohlo pomoct.

„V pátek proti Pardubicím jsme hráli jen 20 minut a chyběly nám herní návyky, dnes jsme to dokázali zlepšit. Udrželi jsme výkon celých 60 minut, byli jsme za to odměnění pozdním gólem za tři body. Těsné vítězství, když hráči pracují a jsou odměnění, může být obrovským impulzem,“ věří asistent trenéra David Kočí.

Zajíčkova nula proti Mladé Boleslavi dala chemikům naději, že by se předkolu play off přeci jen mohli vyhnout. „Je dobré pro všechny, že se zvítězilo před našimi fanoušky. Po dlouhé době máme tři body, podle mě jsem naposledy vyhrál minulý rok,“ pátral nejlepší brankář extraligových statistik v paměti, ale spletl se, v půli ledna uspěl i na ledě Vítkovic.

Každopádně Litvínovu to v novém roce skřípe, sáhl si teprve na čtvrtý triumf. Význam jeho brankářů roste, neboť střelecky chemici uvadli.

„Tlak je na všechny neustále stejný,“ zavrhl Zajíček, že by cítil ještě větší zodpovědnost. „Neměli jsme předtím štěstí, kolikrát jsme netrefili prázdnou bránu nebo nám to zastavila tyčka. Snad se to teď zlomilo. Dali jsme do toho všechno, beci i útočníci blokovali střely, napadali, byli ostří.“

Jak ostrý bude Litvínov v úterý na ledě vedoucí Sparty?