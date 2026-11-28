„Našel jsem je v jiné bundě až po zápase. Při něm hodně mluvím, to není čas si je dát,“ usmíval se kouč hostů po sladkém úspěchu. Možná dvojnásob sladkém, vždyť v Litvínově si nedávno vylámal zuby suverénní Třinec a pak chemici vyloupili třetí Kladno.
Teď však byli stínem sebe sama.
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„Ztratila se identita našeho týmu, to nepotřebuje slova. Od prvního buly do 60. minuty nebylo absolutně nic, na čem bychom se mohli chytit,“ hořce konstatoval domácí asistent trenéra Jakub Petružálek.
Jeho tým nespasili ani hvězdní Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem, kteří naskočili poprvé po zranění. „Jejich návrat je pozitivní, ale po dvou až třítýdenní absenci to asi pro ně nebylo úplně jednoduché,“ vypozoroval Petružálek. Dva tahouni se vrátili, třetí naopak vypadl; rozjetý David Kaše omarodil. „V posledních týdnech se pořád bavíme o tom, že nemáme kompletní sestavu. Ztráta Davida je citelná.“
A tak řádil jiný David. Přesněji Dávid – Gríger. Mladoboleslavský útočník se blýskl dvěma góly a asistencí, čímž zdvojnásobil svoji porci kanadských bodů v sezoně. Za 60 minut zvládl to, co za 19 zápasů předtím.
„Jsem rád, že jsem konečně pomohl týmu. Já i celý náš útok. Víme, co se od nás očekává. Dneska fajn den, ale od všech. Kluci na oslabení padali po držkách do střel, skvěle je ubránili, dali nám šanci na vítězství. Výborně chytal Mokry. Kredit celému týmu!“ nechtěl slíznout smetanu slovenský centr Gríger.
Případným pádem na dno se Mladá Boleslav nestresovala. Před zápasem byla předposlední a Olomouc dotírala. „Víme, kde v tabulce jsme, ale snažíme se s tím úplně nesvazovat, abychom byli v klidu,“ dušoval se Gríger. A Haken přitakal: „My vystrašení nejsme. Prostě pracujeme, věříme si navzájem. Jak trenéři hráčům, tak věřím, že i hráči nám. Pro nás je nejdůležitější být konstantní.“
Zatím se to týmu z města automobilů nedaří, jen v jednom případě vyhrál dvakrát za sebou. Spíš sčítá porážky, v Litvínově ukončil zelený tým černou sérii čtyř nezdarů.
„Viděl jsem chuť hráčů jít za vítězstvím. A maličkosti do sebe zapadly. Když některý zápas týmově nezvládneme, střelci gólů jsou z toho trošku v křeči a frustrovaní. Tentokrát to neplatilo, první branka nám pomohla. Když vedeme 1:0, na hráčích je patrné, že si věří,“ pochvaloval si kouč vítězů Haken.
Před pátečním kolem měla Mladá Boleslav nejhorší útok a druhou nejslabší obranu a hle, na Hlinkově stadionu bylo vše naruby. Rozstřílela se a zpevnila, gólman Mokry si zapsal první čisté konto ročníku.
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„Víme, že od začátku sezony se trápíme s produktivitou, na každý gól se nadřeme a dostáváme hodně laciné. Tentokrát jsme hráli výborně z obrany, počkali si na šance a proměnili je,“ těšilo hrdinu večera Grígera.
Ve druhé třetině to byla od hostů smršť, tři góly vtěsnali do osmi minut a Litvínov nadobro odrovnali. „Je skvělé, že nám to tam napadalo, ale bylo důležité udržet chladnou hlavu a úplně se nezbláznit. Myslím, že jsme to dohráli zkušeně,“ ocenil Gríger.
„Věřím, že nám to psychicky pomůže. Dokázali jsme si, že hokej umíme, ale rozhodně nelétáme v oblacích. Je to obrovská úleva, takový zápas jsme potřebovali jako sůl. Snad nás to zdravě naštve a budeme v tom pokračovat. Když budeme předvádět takové poctivé výkony dál, můžeme hrát s kýmkoli.“
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Díky, trenére brankářů! Aneb po stopách neuznaného gólu Litvínova
Pochvala pro muže ze střídačky? Nestává se až tak často, že by hlavní trenér děkoval svému parťákovi. Mladoboleslavský Petr Haken to však v Litvínově po výhře 5:0 udělal. „Musím vyzdvihnout i vstup našeho trenéra brankařů při video výzvě. I díky tomu jsme zápas zvládli,“ poděkoval trenérovi brankářů Filipu Šindelářovi.
Možná šlo o klíčový moment. Hosté využili svoji první přesilovku, jenže chvíli po nich i domácí. Radost z Koblasova vyrovnání jim však vzala úspěšná trenérská výzva Mladé Boleslavi. Rozhodčí u videa postřehli, že Ondřej Kaše hokejkou drknul do brankáře Vojtěcha Mokryho. „V reálu si toho nevšimnete, ale gólman nám hned ukazoval, že kolem něj projížděl hráč a šťouchl do něj při zákroku proti Koblasově střele. A když si to trenér brankářů rozfázoval, viděl to,“ líčil Haken hektické sekundy na střídačce.
Litvínovský asistent trenéra Jakub Petružálek si nemyslel, že by odvolaný gól s mužstvem zamával. „V předchozích zápasech byly i těžší momenty a nerozhodily nás. Takže ani tohle. Dnešní hokej je tak rychlý, že naživo člověk nemá šanci si toho všimnout. Pak je to na videotrenérech, jestli si výzvu vezmou. Hosté si ji vzali správně, když se potvrdilo nedovolené bránění,“ nerozporoval to Petružálek.