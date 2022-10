Další rychlá smrt pro Litvínov. Pohřbili nás v přesilovkách, lamentoval Hlava

„Těžko říct, jestli do zápasů vstupujeme laxně. Přitom před každým se burcujeme, ať do toho jdeme od prvního buly,“ tvrdí útočník Matúš Sukeľ.

V pátek jeho Verva rupla s Mladou Boleslaví 3:4, neboť za 19 minut ztrácela 0:4. Další rychlou smrt prožila předtím v Třinci; ztroskotala 1:4, když po sedmi minutách a pár vteřinách svítilo na ukazateli skóre 3:0 pro domácí.

„Pořád si říkáme to stejné dokola, že do zápasu musíme vstoupit dobře a začít od jednoduchých věcí, od detailů. A vždycky se stane nějaká hloupá chyba a soupeř ji potrestá,“ štve dalšího forvarda Nicolase Hlavu. „Nemůžeme si dovolit vstupovat takhle do utkání, abychom soupeři dali čtyři přesilovky v 1. třetině.“

Mladá Boleslav toho naposledy využila, tři ze čtyř ran uštědřila chemikům právě v početních výhodách. A stíhací jízda Vervy v dalších dvou třetinách už bodový efekt nepřinesla. „Rozhodla naše nedisciplinovanost. V 1. třetině jsme udělali jediný faul v obranném pásmu, a to ještě v rohu. Zbývající v útočném pásmu,“ nechápal trenér Vladimír Růžička.

Litvínov je v přesilovkách druhý nejhorší v celé soutěži. A v oslabení si teď taky dost uškodil. „Udělali jsme hloupé fauly po našich zbytečných chybách, kdy jsme asi nervózní. Nebo některé možná pramenily z přemíry snahy. Oni toho využili. Pohřbili nás ve svých přesilovkách,“ mrzí Hlavu.

Bídné entrée do zápasu se projevilo i na tribuně, kotel žlutočerných tichým protestem vyjádřil nespokojenost se současným stavem. „Hlubší dno než dnešní výkon v první třetině se dá najít jen těžko. Slyšel někdo to ticho na zimáku? Ano, byla to forma protestu a vzkaz akcionářům k zamyšlení se a hlavně k činům,“ napsal fanklub Ropáci on Tour na svůj Facebook.

Litvínov je poslední, vyhrál pouze dva z deseti zápasů. „Sebevědomí teď není na vysoké úrovni,“ přiznává Hlava. „Na druhou stranu jsme hráči, co něco zažili, nemůžeme se z toho podělat. Samozřejmě je těžké, že se nedaří, neboduje, ale musíme se nějak zvednout. Musíme lézt po ledě po čtyřech, chytat každou střelu, co letí na bránu, dohrávat každý souboj, nehrát si u nás v obranném pásmu s pukem, ale dostat ho rychle ven. Obrátí se to jen tvrdou prací.“

Už v neděli může Litvínov tvrdou práci ukázat v Plzni.