Tipsport extraliga 2025/26

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Ondřej Bičiště
  22:02
Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na předposlední místo už jen sedmibodová. Únik před baráží najednou nevypadá tak beznadějně. „Zdá se to už mnohem reálnější,“ ví litvínovský obránce Vojtěch Husinecký.
Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo. | foto: MAFRA

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...
Mladoboleslavský gólman Furch pouští gól v zápase s Litvínovem.
Fanoušci Litvínova si předvánoční zápas užili do sytosti.
Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.
8 fotografií

„Pořád je před námi obří kus práce a obří hora. Musíme zůstat pokorní a hrát jako dneska,“ velí Husinecký, jenž k demolici Boleslavi přispěl jedním gólem. Litvínov v zápase o pomyslných 6 bodů uklidnily dvě rychlé trefy Holmströma a Hlavy.

„Byl to náš plán, kterého jsme se drželi. Jít po nich, hodně střílet, pracovat v předbrankovém prostoru. Věděli jsme, že to bude tvrdý zápas, proto jsme na ně chtěli vletět,“ povídal Husinecký.

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

I když Buchtele ve druhé části snížil, Husineckého zásah na 3:1 zápas zlomil. „Dodalo nám to momentum, proto jsme to už pak dohráli. Dneska jsme měli dobrou koncovku, malinko se nám začala zlepšovat proti začátku soutěže, to se také na výsledcích projevuje,“ vysvětluje litvínovský vzestup dvacetiletý bek.

Verva bodovala počtvrté v řadě, z toho třikrát vyhrála, tak úspěšnou sérii letos ještě neměla. „Naše hra už má hlavu a patu, vnímá to celá kabina. Proto už nejsme tak rozhození jako ze začátku,“ cítí Husinecký.

Ani v klíčovém zápase se Vervě kolena nerozklepala. Přitom v případě porážky mohla její ztráta na posledním místě narůst na propastných 13 bodů. „Řekli jsme si, že si to nesmíme dávat do hlavy. Jdeme na každý zápas srovnaní a snažíme se nedívat na to, co se děje kolem nás.“

Fanoušci Litvínova si předvánoční zápas užili do sytosti.

Výsledky předvánočního kola extraligy Litvínovu nahrály, padlo i Kladno s Pardubicemi 0:1, takže rázem má dva soupeře na dostřel sedmi bodů. „Litvínov hrál výborný zápas, bylo vidět, že dole být nechtějí. Ale to my také ne. Musíme se z toho poučit, abychom do té propasti nespadli,“ cítí tlak boleslavský obránce Filip Pyrochta.

Verva zažije klidnější svátky, ale rozhodně nejásá. „Je tam vidět zlepšení, víc k tomu říkat nechci. Může se to strašně rychle zase otočit,“ varuje Husinecký.

33. kolo

34. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa po obratu Slovensko 2:1 v prodloužení. Generálku rozhodl v 63. minutě Maxmilian Curran, předtím...

23. prosince 2025  7:25

Jak nezkazit a vychovat šikuly, co se nebojí Kanady. Omezit hru do těla samo neobstojí

Premium
Trénink hokejových žáků týmu HC Sparta Praha.

Zbývají sekundy do konce hokejového utkání žáků. Prásk. Urostlejší teenager z frustrace srazí drobnějšího protihráče k ledu. Navrch vítězoslavně zvedá ruce a z tribuny jeho pitomý úlet podpoří...

23. prosince 2025

