Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

„Pořád je před námi obří kus práce a obří hora. Musíme zůstat pokorní a hrát jako dneska,“ velí Husinecký, jenž k demolici Boleslavi přispěl jedním gólem. Litvínov v zápase o pomyslných 6 bodů uklidnily dvě rychlé trefy Holmströma a Hlavy.
„Byl to náš plán, kterého jsme se drželi. Jít po nich, hodně střílet, pracovat v předbrankovém prostoru. Věděli jsme, že to bude tvrdý zápas, proto jsme na ně chtěli vletět,“ povídal Husinecký.
Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno
I když Buchtele ve druhé části snížil, Husineckého zásah na 3:1 zápas zlomil. „Dodalo nám to momentum, proto jsme to už pak dohráli. Dneska jsme měli dobrou koncovku, malinko se nám začala zlepšovat proti začátku soutěže, to se také na výsledcích projevuje,“ vysvětluje litvínovský vzestup dvacetiletý bek.
Verva bodovala počtvrté v řadě, z toho třikrát vyhrála, tak úspěšnou sérii letos ještě neměla. „Naše hra už má hlavu a patu, vnímá to celá kabina. Proto už nejsme tak rozhození jako ze začátku,“ cítí Husinecký.
Ani v klíčovém zápase se Vervě kolena nerozklepala. Přitom v případě porážky mohla její ztráta na posledním místě narůst na propastných 13 bodů. „Řekli jsme si, že si to nesmíme dávat do hlavy. Jdeme na každý zápas srovnaní a snažíme se nedívat na to, co se děje kolem nás.“
Výsledky předvánočního kola extraligy Litvínovu nahrály, padlo i Kladno s Pardubicemi 0:1, takže rázem má dva soupeře na dostřel sedmi bodů. „Litvínov hrál výborný zápas, bylo vidět, že dole být nechtějí. Ale to my také ne. Musíme se z toho poučit, abychom do té propasti nespadli,“ cítí tlak boleslavský obránce Filip Pyrochta.
Verva zažije klidnější svátky, ale rozhodně nejásá. „Je tam vidět zlepšení, víc k tomu říkat nechci. Může se to strašně rychle zase otočit,“ varuje Husinecký.