Z Litvínova je Trávníčkovo. Díky billboardům a plakátům od fanoušků

„Trávo, tohle všechno je jen a jen pro tebe za všechny fanoušky. Ještě jednou ti patří obrovské díky za vše!“ napsali Ropáci on Tour na svůj facebookový profil.

Čtyřicátník Trávníček skončil po minulé sezoně, klub ho vyplatil z platné smlouvy. Příznivcům se to nelíbilo, chtěli, aby se loučil s fanfárami a poctami. Tráva, jak se mu přezdívá, se u nich stal modlou.

V dresu chemiků si odkroutil 21 sezon, v extralize si ve 1 061 zápasech (jen na osm utkání si odskočil do Zlína) připsal 347 bodů za 144 branek a 203 asistencí. Nasbíral i 1 557 trestných minut. I tyhle cifry jsou na plakátech, které fanklub nechal vyrobit. „Rozhodli jste se za nás a nejde to vrátit zpět. Co udělat lze, je učinit to ještě jednou, avšak se ctí. Jsme přesvědčeni, že ten vzkaz musí zaznít, ale tentokrát od těch, od nichž nebude znít falešně,“ vzkázali Ropáci klubu.

Přehlédnout ten vzkaz nejde. Hokejová bašta je od pátku plná Trávníčka, dříče a srdcaře, litvínovské číslo 5. městě. Šéf fanklubu Jan Ptáček tvrdil: „Bylo nás pět. Asi symbolicky. Díky za dva a půl měsíce práce. Ať se daří, Michale!“

Vousatý útočník se hned stal osobností a kapitánem v prvoligovém Slovanu Ústí, na jeho domácí premiéru se ve středu vydala početná skupinka fandů z Litvínova a legendě předali jako dárek tričko. „Je milé se s nimi potkat,“ říkal rodák z Děčína po zápase.

Ropáci ještě s poctami, které platili ze svého, nekončí. V neděli při zápase s Hradcem Králové vyvěsili transparent do osiřelého kotle na stání. „Něco si ještě necháme jako překvapení.“