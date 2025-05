„Ve štábu jsme tři už celkem staří dědci, pozitivní na tom je, že máme hrozně zkušeností. A když spojíme naše znalosti a dovednosti, víme, co máme dělat s tím stádem divočáků,“ bere s nadhledem svůj vstup mezi trenérskou elitu devětačtyřicetiletý bývalý útočník Sparty.

Za své asistenty si vybral padesátníky Jakuba Petra a Františka Ptáčka, kteří spolu s ním v pondělí dohlíželi na druhý trénink Vervy v letní přípravě. Tým se sešel už i s defenzivní posilou z Karlových Varů Michalem Plutnarem, naopak chyběli třeba hvězdní bratři Kašovi.

„Někteří hráči mají individuální plán, máme skupinu plus minus 20 hráčů, kteří trénují klasickým prezenčním způsobem. Dnes jsme začali blok osmi týdnů, mikrocyklů, přičemž ten čtvrtý by měl být volnější. Zařadíme do něj soustředění spojené s teambuldingem, kde bychom měli být všichni pohromadě a stmelit kolektiv,“ naplánoval trenér Broš. „Ještě vymýšlíme, co konkrétně budeme dělat, v hlavě mám nějaký turnaj, soutěže, moderní je teď třeba padel.“

Cílem je, aby trenéři co nejvíc poznali hráče a oni je. „Potřebujeme se vidět při různých činnostech, zažít srandu a budovat vazby,“ snaží se utvářet týmovou chemii.

Na konci června dostanou hráči individuální plány a rozejdou se na dovolenou, na led Litvínov vklouzne 21. července. „Sestavu si zatím nemaluji, potřebujeme čas, abychom se trošku zorientovali.“

A to nejen trenéři, ale i vydatná část realizačního týmu. Skončili totiž také kondiční trenér Petr Švehla a skaut Viktor Hübl, kteří se přesunuli do partnerského Chomutova, nepokračuje ani videotrenér Viktor Lukeš. Jeho roli analytika zastane Radim Řezníček, kondici si vezme na starost Jakub Jirgle, který působil u ústeckých hokejistů nebo zoceloval extraligové házenkáře Lovosic. A silovou přípravu chystal třeba pro hokejové bratry Hanzlovy.

Poslední novinky v kádru? Smlouvy prodloužili Ondřejové Jurčík a Baláž, novým rekrutem je bek Plutnar z Karlových Varů.

„Každý ví, že do Litvínova se nejezdí vyhrávat snadno. Atmosféra tady vždycky byla parádní, fanoušci hokejem žijí. Těším se, že si to konečně zažiju z druhé strany,“ líčí Plutnar. „Pár kluků z kabiny znám – třeba Petra Koblasu, se kterým jsem seděl v Karlových Varech v kabině. Ptal jsem se ho na Litvínov a angažmá mi doporučil.“

Pardubický útočník Anthony Camara je v sevření karlovarského beka Michala Plutnara.

V kádru už zbývají jen poslední volná místa na doplnění, před pár dny oznámila Verva návrat beka Michala Moravčíka ze Sparty.

Ačkoli trenérský štáb je nový, se žádnými sto dny hájení počítat nemůže. „Bude to o tom, jak trenéři budou pracovat a jak tým bude pracovat pod nimi v zápasech. Rozhodně před námi není překlenovací sezona,“ ubezpečuje sportovní manažer klubu Tomáš Vrábel, že ambice si oddychový čas nevybírají. „Jádro týmu je dané, základním cílem bude čtvrtfinále play off.“