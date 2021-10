Litvínov získal Kanaďana se stovkou startů v NHL. Těší se na hlasité fanoušky

„Angažováním Michaela reagujeme na zranění Matúše Sukeľa. Věříme, že nám svými zkušenostmi pomůže se posunout v tabulce výše,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Centr podepsal s chemiky kontrakt zatím na dva měsíce s následnou opcí do konce sezony. Připojí se tak ke dvěma krajanům, obránci Aaronu Irvingovi, který si v Litvínově kroutí druhou sezonu, a letní posile do útoku Giorgiovi Estephanovi.

„Vzhledem ke zraněním jsme potřebovali přivést jednoho útočníka. Michael má za sebou zajímavá angažmá v NHL, KHL nebo ve Švédsku. Je to hráč, který se nebojí osobních soubojů. Měl by přinést energii a zarputilost, věříme, že spolupráce bude prospěšná pro obě strany,“ prohlásil Vladimír Országh, hlavní trenér Vervy.

Třicetiletý forvard zářil už v zámořské juniorské soutěži OHL. Ve 260 utkáních vstřelil 110 gólů a přidal 159 asistencí. Nashville Predators si ho proto na draftu v roce 2009 vybrali ve 3. kole jako 72. hráče celkově.

Ve farmářské AHL nastoupil do 320 zápasů a získal 154 bodů. Do NHL se ale prosadil až po výměně do Washingtonu. V dresu Capitals si zapsal 114 startů, v nejslavnější soutěži světa dal čtyři góly a třináct jich připravil.

Ze zámoří se poprvé vystěhoval v sezoně 2018/2019, v KHL hrál za čínský Kunlun Red Star, další ročník strávil ve švédském Färjestadu a naposledy působil v rakouském Grazu. Teď se stane jedenáctým Kanaďanem v historii Litvínova.

„Jsem nadšený, že přicházím do klubu, kde jsou jedni z nejhlasitějších fanoušků v Česku. Těším se na to, až poznám kluky v kabině, a budu pracovat pro tým, abychom se dostali na vítěznou vlnu,“ vzkázal 182 cm vysoký rodák ze St. Clements.