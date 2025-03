Pekař to (opět) zkusil bitkou, Litvínov padl. Musíme doufat, řekl o umístění ve čtyřce

I bez absentujících opor v čele s Ondřejem Kašem se Verva v boji o pozici mezi čtyřmi nejlepšími dlouho držela. V Brně ale napínavou partii před vyprodaným stadionem nakonec nezvládla a přehnaly se přes ni i Karlovy Vary. Litvínov je rázem šestý.

„Musíme si rychle nastavit hlavy, zkusit v úterý porazit doma Třinec a doufat, že ostatním týmům to nevyjde. Řekl jsem ale už dřív, že jsme měli uhrát víc bodů od ledna. Situace je taková, jaká je, teď nesmíme skládat zbraně,“ krčil rameny litvínovský útočník Matěj Pekař.

Kromě stejného úsilí, jaké do hry vložili jeho spoluhráči, se on osobně zápas pokusil v polovině druhé třetiny zvrátit i krátkou bitkou. Za stavu 2:0 pro domácí se pustil do kanadského obránce Rhetta Hollanda, povalil ho na zem, nicméně byl to jenom dílčí zisk.

Pekař dostal o dvě trestné minuty víc než jeho soupeř, a i když při hře ve čtyřech napřed snížil jeho spoluhráč Adam Polášek na 1:2, krátce po Pekařově návratu oslabením vyčerpaný Litvínov inkasoval třetí gól.

Litvínovský útočník Matěj Pekař hecuje diváky v Brně po bitce s domácím obráncem Rhettem Hollandem. (2. března 2025)

„Nelíbil se mi hit, který dostal Joni Ikonen. Bylo to 0:2, půlka zápasu, cítil jsem, že je to dobrá situace pro dodání nějakého impulzu týmu. Není na tom nic špatného. Možná škoda, že jsem dostal o dvě minuty navíc, nechápal jsem důvod, ale to se nedá nic dělat. Chtěl jsem udělat cokoliv pro to, abychom si tři body domů odvezli my a nenechala si je tady Kometa. Myslím si, že takové věci, že se jeden zastaneme druhého, dělají speciálně v play off víc, než si někteří lidi myslí,“ vysvětloval litvínovský útočník, proč se do Hollanda pustil.

V únoru si takhle zaboxoval s Peterem Čerešňákem z Pardubic, tehdy to byla sice vzpruha pro tým a fanoušky Litvínova, ale v zápase přišla prohra 2:5. V Brně se situace víceméně opakovala.

Peter Čerešňák z Pardubic (vlevo) a Matěj Pekař z Litvínova v bitce během zápasu hokejové extraligy.

Pekař pak připustil, že třetí brněnský gól byl pro zbytek zápasu klíčový. „Dostali jsme ho velmi brzo po našem snížení,“ litoval. „Nejlepší hráči nám chybí, musíme se tedy semknout, dělat malé věci a snažit se je co nejlépe nahradit,“ dodal.

Trenér poražených Karel Mlejnek naznačil, že ani v úterním domácím duelu proti Třinci, jímž základní část skončí, zřejmě Litvínov své chybějící hvězdy mít nebude.

„Takový je hokejový život. Mrzí nás, že jsme neprotáhli vítěznou sérii proti Kometě na šest zápasů, hráčům nemůžu upřít snahu, pracovali celých šedesát minut velmi poctivě. Kometa ale ukázala svoji sílu, má vynikající hráče. Vítězství si zasloužila, na kotouči byla lepší než my,“ shrnul důležitý duel.