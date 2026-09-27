Kvůli střetu s rozhodčím si Havelka tři zápasy nezahraje, trest dostal i Holland

Havelka se v průběhu utkání dostal u mantinelu do kontaktu s rozhodčím Luďkem Pilným, kterého atakoval poté, co minul útočníka Sparty Michala Řepíka.
„Z dostupných záběrů je prokazatelné, že hráč měl dostatek času i prostoru vyhnout se střetu s rozhodčím, přesto jej srazil a bezohledně ohrozil jeho zdraví,“ uvedla komise v odůvodnění trestu s tím, že Havelka nese za kontakt výhradní odpovědnost.
Rozhodčí Pilný a Daniel Pražák litvínovského útočníka v zápase nevyloučili, nyní Havelka nuceně vynechá utkání v Českých Budějovicích, proti Liberci a v Třinci.
Potrestaná akce Martina Havelky:
Holland byl za faul na Galvase v pátečním zápase potrestaný přímo na ledě, za nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku jej rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba vyloučili na pět minut a do konce utkání.
Kanadský obránce bude Vítkovicím chybět v neděli proti Mladé Boleslavi.