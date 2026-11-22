„Ukazuje to, že i bez top kluků se tým dokáže semknout a druhý zápas v řadě podat dobrý výkon, to mě těší nejvíc,“ vyzdvihl litvínovský asistent trenéra Jakub Petružálek.
Sestava chemiků je rozleptaná zraněními. V Kladně chyběli hvězdní útočníci Kämpf a Ondřej Kaše, dále Zygmunt s Gutem, z obrany Moravčík a Husinecký. A také chomutovská výpomoc Coskey, který musel v pátek do nemocnice a ani za prvoligové Piráty v sobotu nenastoupil. „Dělám svoji práci, za kterou jsem zodpovědný, a nemíchám se do toho, jestli bude týden nebo tři mimo,“ pomlčel Petružálek o tom, jak dlouho bude Američan absentovat.
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Šílená smůla se drží Litvínova dál, v Kladně už v půlce první třetiny odstoupil Pištěk po nárazu do mantinelu. A trenéři zase museli improvizovat. „Pojede na vyšetření, moudřejší budeme v pozdějších večerních hodinách,“ netušil diagnózu Petružálek, který zdravotní kalamitu v tu chvíli neřešil: „Šlo o nešťastný zákrok, souboj. Ale já jsem tak vtažený do zápasu, že nebudu na střídačce stát a lomcovat hlavou, že máme dalšího zraněného hráče.“
Pištěk spadl po kontaktu s domácím obráncem Adamem Rulíkem a zůstal ležet na ledě. Sudí rozhodli, že o faul nešlo.
„Hrál jsem tělo, myslím, že zákrok byl normální, ne faul. Pád Theodora byl nešťastný, nebylo příjemné ho vidět ležet na ledě,“ pronesl Rulík. „Snažím se hrát tvrdě, být nepříjemný pro soupeře, ale v žádném případě člověk nechce zranit nebo ublížit.“
Litvínov se i s další dírou v sestavě dostal do vedení 2:0 díky gólům Davida Kašeho a Stanislava Svozila. „Výhru jsme ukopali na nájezdy a pro nás trenéry je nejpozitivnější zpráva, že jsme dokázali navázat na výkon s Třincem. Byli jsme obětaví, blokovali jsme střely, měli jsme nasazení a disciplínu, s čímž jsme měli první zápasy problém,“ shrnul Petružálek.
Ani hráči neskuhrají, že je soupiska prořídlá. „Naše marodka není parádní situace, ale musíme se s tím srovnat. A taky doufat, že Pišta bude co nejdřív v pohodě. Bez zraněných to je těžké, ale musíme pracovat dál. Nemyslet na to, makat zápas po zápase, tréninku po tréninku a ždímat ze sebe, co můžeme,“ prozradil obránce Svozil recept, jak se s nepřízní osudu popasovat.
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Zatím se to daří skvěle, čtyřzápasovou sérii porážek uťala Verva výhrami nad současnou extraligovou smetánkou. „Když je týmová bojovnost, drží vás gólman, jste obětaví a děláte, co máte, dá se porazit úplně každý,“ nepropadali Svozil a spol. skepsi.
Zase se otevřela šance pro jiné, kteří byli na hraně sestavy nebo si je Litvínov vytáhl odjinud. „Samozřejmě kluci chybí, byli obrovskou pomocí pro tým. Ať je tady hráč odkudkoli, ať je sestava jakákoli, dřeme jeden za druhého,“ drží se Svozil mušketýrského hesla Všichni za jednoho, jeden za všechny. „Kluci, kteří hrají míň, si můžou získat důvěru trenérů. A díky většímu času na ledě si budou i víc věřit.“
Skalpy Třince a Kladna k tomu pomůžou taky.
Nepodělali jsme se, ocenil Svozil
Navzdory obří marodce hokejisté Litvínova v pátek skoncovali se sérií čtyř extraligových porážek domácím vítězstvím nad lídrem Třincem (5:2) a v neděli přetlačili i dalšího favorita - na ledě Kladna urvali dva body za výhru 3:2 po nájezdech. „Stejně jako proti Třinci šlo o parádní týmový výkon. Bojovali jsme, k tomu nás podržel super gólman,“ smekl litvínovský obránce Stanislav Svozil.
V pátek Vervu podržel čerstvý český reprezentant Pavel Čajan, proti Kladnu zářil člen slovenského národního týmu Matej Tomek. „Ať chytá Pavel, nebo Matej, je to úplně jedno. Oba nás drží, nemáme si na co stěžovat. Máme parádní gólmany!“
Litvínov v Kladně vedl po trefě Davida Kašeho, Svozil zvyšoval na 2:0 v polovině zápasu. „Před bránou skvěle clonili Urban a Jícha, se štěstím mi to tam padlo,“ popisoval Svozil svůj teprve pátý extraligový gól v kariéře.
Vítězný nakonec nebyl, Kladno po zásazích Rulíka s Kubíkem srovnalo a zápas šel do prodloužení. „Sebevědomí jde malinko dolů po takovém průběhu, ale nějak jsme se z toho nepodělali, udrželi jsme to. Pak jsme ještě ubránili oslabení začátkem prodloužení a dokonali to v nájezdech. Jsme strašně rádi za dva body,“ radoval se třiadvacetiletý bek. Vervě přitom dál chybí sedm hráčů, v Kladně navíc nedohrál Pištěk.
Kouč Rytířů Radim Rulík vyčítal svému týmu špatný vstup do utkání. „Neměli jsme dobrý pohyb, představovali jsme si to jinak. Dostali jsme se do tempa až ve třetí třetině,“ štvalo trenéra. A také nevyužitá přesilovka v prodloužení. „Když jsme už srovnali, měli jsme si jí pomoct, což se bohužel nestalo a prohráli jsme na nájezdy. Ale zase s ohledem na špatný start jsme rádi i za bod. Mohlo to klidně dopadnout hůř.“