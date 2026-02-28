Tipsport extraliga 2025/26

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Ondřej Bičiště
  13:15
I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším se na to, bude to napínavé a my zůstaneme v extralize. Jihlava si bude muset ještě počkat,“ mrkl herec.
Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hokejisté Litvínova na rozbruslení Vlasatého zápasu
Petr Koblasa a Markuss Komuls s parukou na rozbruslení Vlasatého zápasu.
VLASATÝ ZÁPAS v Litvínově je každoroční charitativní akce pořádaná HC VERVA...
Nicolas Hlava během rozbruslení Vlasatého zápasu
12 fotografií

Už počtvrté se stal patronem Vlasatého zápasu, což je tradiční charitativní akce extraligové Vervy pro nadaci Nové háro. Ta financuje a vyrábí paruky z lidských vlasů pro onkologicky nemocné děti.

„Nové háro předalo celkem už přes 360 paruk a ve spolupráci s Litvínovem více než patnáct. Nádherné číslo,“ děkovala Lucie Staňková, předsedkyně spolku.

Před pátečním zápasem s Pardubicemi hokejisté Litvínova nastoupili na rozbruslení s příčesky na helmách à la Jaromír Jágr v devadesátkách.

Hrálo se ve speciální edici dresů, která půjde do dražby. Výroba jedné paruky vyjde zhruba na padesát tisíc korun, osmý ročník akce je věnovaný patnáctiletému Matymu z Táborska.

Hokejisté Litvínova na rozbruslení Vlasatého zápasu

Petr Koblasa a Markuss Komuls s parukou na rozbruslení Vlasatého zápasu.

„Dělal bojové sporty, bohužel ho zastavila zákeřná nemoc. Věříme, že to překoná, moc se těší na nové háro. I když to může být pro někoho zvláštní, že to je chlapec, ale má takový rozcuch a vlasy jsou pro něj zásadní identitou,“ ozřejmila Staňková.

Taclík je hrdý, že může pomáhat. „A vůbec mi není divné, že vlasy jsou důležité pro někoho, komu chybí,“ sundal čepici a ukázal na na svou prořídlou kštici. „Teď jsem to trochu odlehčil, ale přeju Matymu, aby to zvládl,“ zvážněl rodák z Chlumce na Ústecku.

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Litvínovu fandí od osmdesátých let, stejně jako fotbalovým Teplicím. „Ale jednou jsem v televizi udělal vtip, že fandím tomu, kdo mi dá VIPku. A v Ústeckém kraji i v Praze to vzbudilo nevoli,“ usmál se představitel manažera hokejového Havířova v ikonickém seriálu Lajna.

Když jeho Litvínov bojoval o přežití poté, co dlouholetý vlastník Orlen Unipetrol oznámil odchod z klubu, trnul jako ostatní pravověrní příznivci. „Vnímal jsem to strašidelně, pro každého fanouška je nepříjemné, když neví, co bude s jeho klubem. Ale snad už to dobře dopadne!“

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Situaci klubu probírá i s dalšími fanoušky Vervy z umělecké branže, režisérem Petrem Kolečkem či hercem Martinem Hofmannem.

„Když jsme byli na DAMU, tak jsem pořádal turnaj ve Stiga hokeji a s Martinem jsme se hádali, kdo bude hrát za Litvínov. Já byl o ročník výš, tak jsem si to vydupal,“ pobavil humornou historkou. „O Litvínovu se bavíme pořád a nikdo z nás nevěří, že by z extraligy spadl.“

Na baráž přijde Taclík fandit i s „talismanem“, aby Litvínovu přinesl štěstí. „Bude to můj syn, který ještě v životě na hokeji nebyl. Vezmu ho podobně, jako to udělal můj táta se mnou v roce 1980. A ono se to vše v dobré obrátí!“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 49 26 5 7 11 157:109 95
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 49 22 5 8 14 132:100 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 49 23 3 9 14 135:114 84
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 49 22 8 2 17 132:112 84
5. HC Sparta PrahaSparta 49 22 6 4 17 151:124 82
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 49 22 6 4 17 130:123 82
7. HC Oceláři TřinecTřinec 49 22 6 3 18 140:126 81
8. HC Kometa BrnoKometa 49 19 5 5 20 132:138 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 49 17 5 6 21 134:142 67
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 49 17 5 5 22 127:150 66
11. Rytíři KladnoKladno 49 16 5 6 22 119:128 64
12. HC OlomoucOlomouc 49 18 3 3 25 114:145 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 49 15 6 5 23 101:132 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 49 11 3 4 31 103:164 43
Zobrazit více
Sbalit

