Už počtvrté se stal patronem Vlasatého zápasu, což je tradiční charitativní akce extraligové Vervy pro nadaci Nové háro. Ta financuje a vyrábí paruky z lidských vlasů pro onkologicky nemocné děti.
„Nové háro předalo celkem už přes 360 paruk a ve spolupráci s Litvínovem více než patnáct. Nádherné číslo,“ děkovala Lucie Staňková, předsedkyně spolku.
Před pátečním zápasem s Pardubicemi hokejisté Litvínova nastoupili na rozbruslení s příčesky na helmách à la Jaromír Jágr v devadesátkách.
Hrálo se ve speciální edici dresů, která půjde do dražby. Výroba jedné paruky vyjde zhruba na padesát tisíc korun, osmý ročník akce je věnovaný patnáctiletému Matymu z Táborska.
„Dělal bojové sporty, bohužel ho zastavila zákeřná nemoc. Věříme, že to překoná, moc se těší na nové háro. I když to může být pro někoho zvláštní, že to je chlapec, ale má takový rozcuch a vlasy jsou pro něj zásadní identitou,“ ozřejmila Staňková.
Taclík je hrdý, že může pomáhat. „A vůbec mi není divné, že vlasy jsou důležité pro někoho, komu chybí,“ sundal čepici a ukázal na na svou prořídlou kštici. „Teď jsem to trochu odlehčil, ale přeju Matymu, aby to zvládl,“ zvážněl rodák z Chlumce na Ústecku.
Litvínovu fandí od osmdesátých let, stejně jako fotbalovým Teplicím. „Ale jednou jsem v televizi udělal vtip, že fandím tomu, kdo mi dá VIPku. A v Ústeckém kraji i v Praze to vzbudilo nevoli,“ usmál se představitel manažera hokejového Havířova v ikonickém seriálu Lajna.
Když jeho Litvínov bojoval o přežití poté, co dlouholetý vlastník Orlen Unipetrol oznámil odchod z klubu, trnul jako ostatní pravověrní příznivci. „Vnímal jsem to strašidelně, pro každého fanouška je nepříjemné, když neví, co bude s jeho klubem. Ale snad už to dobře dopadne!“
Situaci klubu probírá i s dalšími fanoušky Vervy z umělecké branže, režisérem Petrem Kolečkem či hercem Martinem Hofmannem.
„Když jsme byli na DAMU, tak jsem pořádal turnaj ve Stiga hokeji a s Martinem jsme se hádali, kdo bude hrát za Litvínov. Já byl o ročník výš, tak jsem si to vydupal,“ pobavil humornou historkou. „O Litvínovu se bavíme pořád a nikdo z nás nevěří, že by z extraligy spadl.“
Na baráž přijde Taclík fandit i s „talismanem“, aby Litvínovu přinesl štěstí. „Bude to můj syn, který ještě v životě na hokeji nebyl. Vezmu ho podobně, jako to udělal můj táta se mnou v roce 1980. A ono se to vše v dobré obrátí!“