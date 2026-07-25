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Tipsport extraliga 2026/27

Hokejový Litvínov má nového ředitele, klub angažoval i šéfa fanoušků Ptáčka

Petr Bílek
  17:16
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. ...

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Jan Ptáček, šéf fanklubu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda.
Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...
Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.
Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...
36 fotografií
Perestrojka v hokejovém Litvínově pokračuje. Řízením celé společnosti HC Verva, kterou jako většinoví vlastníci získaly legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela, byl pověřený Kamil Burda. Stal se novým provozním ředitelem extraligové bašty. Jeho pravou rukou bude Jan Ptáček, dosavadní šéf fanklubu Ropáci on Tour a jeden z hybatelů záchrany chemiků pod ikonickým mottem Litvínov nezhasne.

„Kamil Burda litvínovský klub velmi dobře zná. Má za sebou dlouholeté zkušenosti z jeho každodenního fungování, ekonomického řízení i interních procesů,“ připomněl Šlégr, že Burda na Hlinkově stadionu působil více než 20 let, mimo jiné coby vedoucí ekonomického úseku.

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„Právě znalost prostředí a schopnost nastavit jasný řád jsou pro nás v této fázi mimořádně důležité. Klub prochází novou etapou a jedním z našich hlavních cílů je stabilizace společnosti, nastavení funkčních procesů a vytvoření pevných základů pro další rozvoj.“

Burda ukončil své působení v roce 2021 právě na pozici provozního ředitele, pod novými majiteli je zpět a má pověření na řízení společnosti. Bude mít na starosti především každodenní chod organizace.

Jiří Šlégr neskrýval dojetí na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

„Je pro mě velkou ctí vrátit se do Litvínova. Ke klubu mám dlouhodobý vztah a velmi dobře si uvědomuji jeho význam, tradici i očekávání, která jsou s ním spojena. Do nové role vstupuji s respektem a pokorou,“ vzkázal Burda.

Změna ve vedení společnosti navazuje na nedávné dokončení převodu většinového podílu klubu. Novým majitelem se stala akciová společnost Hokej Litvínov, založená Šlégrem s Kyselou. Dosavadní majoritní akcionář Orlen Unipetrol i nadále zůstává generálním partnerem klubu a jeho nejvýznamnějším podporovatelem, během tří let přispěje do rozpočtu 120 miliony korun.

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„Kamil Burda přichází v době, kdy potřebujeme propojit zkušenost s každodenním řízením klubu a novou energii po nevydařené sezoně, kterou do Litvínova přináší změna vlastnické struktury. Věříme, že jeho návrat bude pro klub důležitým krokem,“ nepochybuje Šlégr.

Funkce provozního manažera se ujímá Jan Ptáček, tvář Ropáků, klubový srdcař a dosud vychovatel v dětském domově. „Ranní pracovní kávu si dávám s výhledem na můj druhý domov, na ZS Ivana Hlinky,“ napsal na svůj Facebook.

Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda.

„Pozice provozního manažera klubu je pro mě obrovská výzva, kterou přijímám s pokorou, ale i odhodláním odvádět pro klub svého srdce to nejlepší. Fanklub Ropáci on Tour pro mě navždy zůstane mým dítětem. Na konci roku opustím pozici jeho předsedy po 12 letech. Děkuji všem zlutočerným za všechno. Děkuji majitelům, že ocenili moji práci se záchranou klubu a přijali mě do svých řad. A že si nasadili na krk oprátku a šli do toho. Cheza je jen jedna. Važme si toho, že je naše a že přežila nejtěžší rok své existence.“

Ptáček loni vyburcoval nejen hokejovou veřejnost, aby pomohla klub po ohlášeném konci majitele zachránit. Vymyslel záchranářská trička se sloganem Litvínov nezhasne nebo vyhlásil veřejnou sbírku. Fanoušci vybrali tři miliony korun, které půjdou do rozpočtu na novou sezonu.

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Další sportovní akce v roce 2026:

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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