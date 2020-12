Ještě jsme rozbalovali dárečky, štvalo Országha. Litvínov mají probudit posily

„Je to otevřené,“ řekl Országh. „Chceme zabudovat také mladé kluky, dostávají šanci i oni. Ale nějaké posily přijdou. Jednoduše musíme zvýšit konkurenci v mužstvu. Podle mě si někteří hráči až moc uvědomují, že za ně nemáme náhradu. Doufám, že se to co nejdřív změní.“

Loni se Verva jen tak tak vysmýkla z nakonec zrušené baráže, letos se pohybuje na hraně play off, které je přitom otevřené pro dvanáct ze čtrnácti účastníků nejvyšší soutěže. Chemici se stále nemůžou pořádně nastartovat.

„Hledáme odpovědi. Máme dost velké výpadky v jednotlivých zápasech i v určitých obdobích. Dvě střetnutí odehrajeme slušně, další tři z toho vypadneme,“ mrzí trenéra. „Vyrovnanost výkonů má co do činění i s psychikou. Častokrát to proti silnějšímu soupeři vypadá, jako bychom si šli jen zahrát. Jakoby nám chyběla vítězná mentalita, že my budeme diktovat tempo. Jenže my jen čekáme, co se stane. Uvidíme, a když možná bude mít soupeř horší den, začneme hrát. Ale takhle to nefunguje. Musíme být koncentrovaní od první minuty.“

Nestabilitu ukázal Litvínov právě na ledě Bílých Tygrů, všech šest gólů schytal v rozmezí necelé půlhodiny.

„Co jsme předvedli od 10. do 40. minuty, to nemá nic společné s kolektivním sportem. Proto to takhle odpadlo. Pro mě osobně jde o velké zklamání. Myslím, že jsme byli asi ještě u vánočního stromečku a rozdávali jsme dárečky,“ láteřil. „Byly tam věci, které se mi vůbec nelíbí. Není to otázka zápasu v Liberci, ale opakuje se to. Určitě z toho vyvodíme důsledky.“

Probuzení za stavu 0:6 Országha neobměkčilo. „Prvních deset minut solidních, pak dostaneme dva rychlé góly a hra se rozpadla. Že se potom zvedneme, to je velmi slabá náplast. Jako ve třetí třetině máme hrát celá zápas, ovšem s tím máme velký problém. Těch třicet minut bylo katastrofálních.“

Odpustek si může Verva vysloužit v pondělí, na Hlinkově stadionu uvítá Plzeň.