Nemilosrdný Liberec. Lekce z moderního hokeje, truchlí v Litvínově

„Dostali jsme lekci z produktivity i z moderního hokeje,“ uznal bek Patrik Demel po nejtěžší extraligové porážce sezony. Verva přitom předtím vyhrála čtyři z pěti střetnutí.



Zůstala desátá, její trenér Vladimír Országh nechce z výbuchu dělat vědu. „Za sezonu vždycky přijdou tři čtyři zápasy, kdy to na vás padne. Liberec hrál výborně a trestal nás, možná je ale výsledek i krutý,“ míní slovenský kouč. „Musíme se z toho oklepat. Hráče držíme po výhrách v určitých mantinelech, aby nelítali v oblacích, budeme je držet i po prohrách, aby nepadli dolů.“

Přitom entrée do zápasu vyšlo líp Litvínovu, jenže své šance zahazoval, zato Bílí Tygři využili hned první díky Lencovi. Rozhodli ve 2. třetině, jen 50 vteřin po jejím startu se tečí prosadil Birner, pak po ťukesu navýšil na 3:0 Gríger. „První třetina ještě dobrá, pak se to bohužel zvrhlo, 1:6 není dobrý výsledek,“ štvalo litvínovského zadáka Demela.

Országh za zlom označil gól hned z prvního střídání 2. třetiny. „A pak jsme měli deset šílených minut, nešlo se dostat z obranného pásma, zamkli nás a beci nemohli střídat.“ Byť Kanaďan Kudla snížil, Liberec se vykolejit nenechal. „Vyhrával malé souboje, všechny malé věci dělal lépe. Lekce z moderního hokeje,“ souzněl trenér s Demelem.

Už minule v průběhu utkání na ledě Komety Brno rozházel útoky a vedlo to k výhře, teď ne. Po zranění se vrátil do sestavy útočník František Gerhát a odehrál jubilejní extraligový zápas číslo 500. „V posledních kolech nás táhla Hüblova lajna, tu jsme nechali, ale potřebujeme, aby se zvedly i ostatní. Aby každý zápas zabral někdo jiný. Bylo by super, kdyby tahaly dvě tři lajny. Rozhodili jsme Hanzlův útok, aby dostal impulz, bohužel impulz nepřišel,“ litoval Országh. Co v pátek v Plzni?

Liberec si s chutí zastřílel

Díky triumfu v Litvínově se Bílí Tygři posunuli z páté na čtvrtou příčku extraligové tabulky. V novém roce 2021 vyhráli šest utkání z celkových sedmi. „Porážka s Olomoucí nás mrzí, ale před zápasem s Litvínovem jsme si říkali, že do toho jdeme nanovo a myslím si, že jsme to zvládli dobře. Hráli jsme výborně jako tým a Litvínov jsme k ničemu moc nepustili,“ řekl střelec pátého libereckého gólu Jaroslav Vlach, který je se 14 body nejproduktivnějším extraligovým hráčem v novém roce.

Liberečtí udeřili už v 6. minutě zápasu. Do vedení je poslal útočník Lenc, který objel branku, vyhrál souboj s Pospíšilem a zavěsil pod horní tyčku. „Puk vyplaval před bránu, já se k němu rychle dostal, zkusil jsem vystřelit na první tyč a povedlo se to,“ řekl Radan Lenc, pro kterého to byl už 17. gól v této sezoně. „Jsem rád, že mi to tam padá a že každým gólem můžu pomoct týmu. Snažím se hodně střílet a těší mě, že puk často najde cestu do brány.“

Hned zkraje druhé třetiny Bílí Tygři své vedení navýšili a potom utkání v klidu dotáhli k vítězství. Už ve čtvrtek je čeká další extraligový zápas. Na domácím ledě od 18 hodin ve druhém televizním utkání v řadě přivítají celek Hradce Králové.