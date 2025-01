Litvínov v útlumu. Potřebujeme jiskru, kabina to ví, říká trenér Mlejnek

„Sinusoida se pohybuje nahoru a dolů, my jsme teď trošku dole, ale na druhou stranu v tabulce stále nahoře. Vědět, co za tím vězí, odpovím. Kdyby to věděl trenér, něco s tím dělá. Nevíme,“ krčil rameny ramenatý útočník Martin Havelka po úterní domácí porážce 2:5 s Plzní.

Chemici se drží na třetím místě, jenže žebříček z posledních 15 kol je pro ně alarmující, patří jim v něm předposlední pozice.

„Cíl udělat první čtyřku, a tedy čtvrtfinále play off, má možná dalších sedm osm týmů. My nejsme výjimkou. Potřebujeme větší jiskru, věříme, že se to otočí. I sama kabina si to uvědomuje,“ nepanikaří rozvážný trenér Karel Mlejnek.

Jiskru mohla zažehnout bitva s Plzní rozkouskovaná řadou bitek, ale ani ty mužstvo nenakoply.

„V posledních zápasech nám trošku chyběla atmosféra, vyburcování se do zápasu jak na střídačce, tak v kabině,“ vycítil Havelka. „Ano, potřebujeme zase jiskru. A to, co nás zdobilo předtím. Týmovost. Padali jsme hlavami do střel, dohrávali každý souboj a hlavně je vyhrávali. Teď to trošku postrádáme.“

A další patou typu achillových jsou přesilové hry. Jak s Plzní, tak proti Kometě v nich Litvínov dvakrát inkasoval a své góly z nich netěží už tolik jako dříve. „Opakuje se to, máme s tím problém,“ neschovává se Mlejnek. „Musíme si to dobře zanalyzovat a věci dobře znovu a znovu provádět v tréninkové jednotce. Přesilové hry musíme velmi zrychlit, jako to dělala Plzeň u nás. A my s tím měli problémy.“

Litvínovský Adam Polášek si kryje puk před plzeňským Dominikem Simonem, akci sleduje brankář Matej Tomek.

I Havelka to vidí stejně: „Musíme si víc pomoct ve speciálních týmech, tam nás teď tlačí bota.“

Většinu posledních porážek neviděl Mlejnek jako propadáky, to až úterní krach. „Po inkasované brance na 1:2, kterou dal soupeř v oslabení, to byl od nás ostudný výkon,“ tvrdil. „Náš nejhorší zápas v celé sezoně,“ přidal Havelka.

Chemici také vyhlížejí návrat brankáře Šimona Zajíčka, naposledy chytal 17. ledna. „Už zkusil jít na led, ještě to nebylo úplně OK. Myslím, že se vrátí nejdéle po reprezentační přestávce,“ prozradil Mlejnek. „My teď potřebujeme zkonsolidovat síly na poslední dvě utkání před pauzou.“

Tedy na pátek v Kladně a neděli doma s Libercem.