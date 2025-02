Litvínov krvácí, v roce 2025 je nejhorší. Mlejnek se obul do třetí a čtvrté lajny

„Blíží se vrchol sezony, proč to neříct - konečně už čekáme, aby se taky podíleli na gólové produkci,“ uvedl po domácí porážce s Olomoucí cíleně. „Občas je dobré si o sobě přečíst. Mně když nebylo dobře před deseti lety v baráži, taky mě to potkalo a díky tomu jsem o sobě zapřemýšlel. Není to špatné. Jestli to zdravě nezapůsobí, je konec sezony. Kdy jindy. Upozornění, meetingů, individuálních schůzek a neustálých posunů bylo dost. My potřebujeme zkrátka víc.“

Posledních 15 zápasů chemici krvácejí: 12 porážek, pouhé tři výhry, 10 bodů, skóre 27:50. Křiklavý kontrast oproti rozjezdu snů. Po silvestru jako když utne.

„V lednu jsme vstřelili 18 branek, bohužel v trendu pokračujeme. Není omluva, že v utkáních většinou nepropadáme. Bohužel nepřeklápíme zápasy, které jsme do konce kalendářního roku na svoji stranu překlápěli, byť třeba o gól. Teď je to naopak,“ lituje trenér loňského semifinalisty. „Je potřeba co nejrychleji se vrátit zpátky, dennodenně neděláme nic jiného.“

Góly obstarávají hlavně první dvě černo-žluté letky, elitní vedená kapitánem Matúšem Sukeľem a druhá s hvězdnými bratry Kašovými.

„V kombinaci s tím, že zraněný je Koblasa a fit není ani Sandberg, potřebuje tým pomoct zespodu. Jako to ukázala formace Jícha, Zygmunt, Havelka doma s Libercem,“ připomněl Mlejnek. „V Karlových Varech vstřelily tři góly první dvě řady a bek bránu číslo 4, to jsou fakta, to se kluci ze třetí a čtvrté lajny nemůžou zlobit. V jejich věku je potřeba umět snést i tlak a přenášet do mužstva věci, kvůli kterým je klub angažoval. Jeden Kaše má osm střel ze zápas, druhý šest, pak jsou útočníci o jedné střele. Prostě musí zabrat.“

Litvínovští hokejisté slaví vstřelený gól.

Už před sezonou Mlejnek počítal se slabší produktivitou třetí a čtvrté formace proti loňsku, tak velký propad ale nečekal. „Tušili, že to nebude bodově tak vysoko jako Abdul a Kirk. Věděli jsme, že Matěj Pekař a Maxim Čajkovič jsou hráči s potenciálem prorazit do extraligy. Ale bohužel je zbrzdilo i zranění.“

Čajkovič vynechal celkem 18 zápasů. „Když nastoupil doma proti Spartě, dal dvě branky, ale od té doby zase uteklo hodně vody pod Karlovým mostem. Nevím, kdy dal poslední gól. Pekař je podobný příklad, laboroval na přelomu listopadu a prosince s ramenem, dával se do kupy. Ale teď už je to delší doba, kdy kluci hrají a my od nich čekáme víc než jen to, že budou sedět na trestné lavici,“ vyčítá trenér.

Čajkovič v 28 zápasech nasbíral 9 bodů za 6 gólů a 3 asistence, Pekař má v 37 duelech bilanci 3+2.

„Nejde jen o produktivitu, čekáme od nich víc energie, dohrávání soubojů, získávání útočného pásma. Musí se zlepšit ve všem! Nemůžou se zlobit, že teď nedostávají tolik prostoru. Je adekvátní tomu, co předvádějí.“

Vervu zatím nezvedla ani finská posila Joni Ikonen. Odehrál už pět zápasů, ale zatím nebodoval. „Brali jsme ho, abychom doplnili první tři formace a zkvalitnili to. Dostal nějaký čas na adaptaci, je na něm vidět, že ve Finsku moc prostoru nedostával, na druhou stranu rozehraný byl. Samozřejmě i od něj čekáme, že stejně jako Matěj a Maxim přispěje k produktivitě a ofenzivě týmu,“ ukončil Mlejnek Finovu dobu hájení.

Důraznější pohovory vede s celým týmem. „Nemůže se stávat jako proti Olomouci, že minimálně v prvních dvou třetinách nebyla z naší strany ochota chodit do prostorů, kde to proti velkým hráčům soupeře bolí. Bylo vidět, že se tam moc nechtělo,“ kárá Mlejnek.

Nelíbí se mu ani nedisciplína. „Inkasované góly v oslabení po dvou faulech v útočném pásmu, to taky není dobrá vizitka.“ Suma sumárum se Litvínov nemá v roce 2025 moc čím chlubit, ale blížící se vrchol sezony ještě může všechno změnit.