Litvínov se převlékl do bílého a po první výhře už není poslední

„Po neúspěšných zápasech jsme chtěli něco konečně urvat a jsme velmi rádi, že se to povedlo. Těší mě, že tam byla bojovnost, šli jsme si za výsledkem. V minulých utkáních, když jsme se dostali do nějakého deficitu, jako by nebyla síla to zvrátit. Naopak dneska, i když jsme dostali první gól, sršel z nás optimismus a víra, že to můžeme zvrátit,“ líbilo se kouči hostů Vladimíru Országhovi.

Ve čtyřech prohraných domácích partiích Litvínov zdeptal první gól soupeře, v pondělí ne. Valského zásah naopak Vervu ještě víc vybudil.

A ve druhé třetině předvedla smršť, skórovala třikrát po rychlých výpadech; v rozmezí 55 vteřin se trefili Havelka a Ščotka, později Zdráhal. Schneider sice snížil, ale do prázdné branky úspěch zpečetil Jarůšek.

„Druhá třetina, to byl z naší strany den otevřených dveří,“ mračil se kouč Komety Kamil Pokorný. „Soupeři jsme otevírali obranu dokořán, tahle pasáž nás stála utkání. Na Litvínovu byla vidět obrovská touha vyhrát, hrál agresivně a nepouštěl nás do žádných šancí.“

Vervu to vzpruží. „I když Kometě chyběli někteří top hráči jako Mueller, stále je to Kometa. Po psychické stránce je to pro nás důležité vítězství,“ cítí Országh.