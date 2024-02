Litvínov na hraně. Elitní čtyřka není život, nebo smrt, tvrdí trenér Mlejnek

„Bojujeme o co nejlepší pozici, ale že bychom se k tomu upínali, že to je život, nebo smrt, to ne,“ uvedl litvínovský kouč Karel Mlejnek. „I osmý Hradec Králové má ještě šanci.“

Vítězná Kometa už se přicvakla k chemikům na dostřel dvou bodů, navíc má zápas k dobru a formu jako hrom, z posledních devíti zápasů jich vyhrála osm.

„Teď body fakt potřebujeme, chceme top čtyřku získat a z ní jít do play off,“ hlásil hrdina večera, dvougólový brněnský střelec Kristián Pospíšil. „Ještě je kopec utkání před námi. Neznamená to, že když jsme teď vyhráli, automaticky jsme tam.“

Verva před téměř čtyřmi tisícovkami fanoušků dokázala předehrávku otočit na 2:1 díky teči Davida Kašeho a přesilovkové ráně Koblasy, který je s dvaceti góly na děleném první místě v žebříčku kanonýrů, jenže pak udeřil finský šampion Pospíšil. Trefil se po buly, pak při přečíslení.

„Při prvním jeho gólu jsem měl buly asi líp přečíst, při druhém se snažit, aby mi puk nepropadl. Oba je beru na sebe,“ štvalo domácího brankáře Šimona Zajíčka, poprvé povolaného do reprezentace. „Nálada není dobrá, protože víme, o co hrajeme. Chtěli jsme si nahrát nějaké body do čtyřky, bohužel se to nepovedlo...“

Litvínovský kouč Mlejnek tvrdil: „Podle mého názoru jsme odehráli velice kvalitní utkání, ale ne chytře. Při první inkasované brance byla ztráta na modré čáře, druhá padla po standardní situaci a třetí z přečíslení, na které si soupeř velice dobře a chytře počkal. Nebyli jsme dostatečně trpěliví a chytří.“

A proto Vervu čeká zajímavý finiš základní části. Před reprezentační pauzou se představí ještě neděli v Liberci, během ní se do českého dresu navléknou kromě Zajíčka i bratři Kašové.

Než se zavřelo přestupové okno, Litvínov se ještě snažil o posílení. „Trh jsme mapovali, něco jsme sledovali, nedopadlo to. Nedá se nic dělat,“ pokrčil Mlejnek rameny. Čeká na návrat kapitána Matúše Sukeľa, který chybí už od konce října. „Začal s individuálním tréninkem na ledě. Pevně věřím, že někdy po reprezentační pauze se vrátí do hry.“