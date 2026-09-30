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Tipsport extraliga 2026/27

Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  13:03
Hráči Litvínova slaví gól proti Bílým Tygrům.

Hráči Litvínova slaví gól proti Bílým Tygrům. | foto: Petr Bílek, MF DNES

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Na ledě...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Litvínov...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. David...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Tomáš...
26 fotografií
V minulé sezoně by ho třígólové manko umrtvilo, teď ho naopak vyburcovalo. Hokejový Litvínov, upgradovaná verze 2026. Neprůstřelný důkaz o proměně loňského barážisty dal poslední obrat z 0:3 na 5:4 po samostatných nájezdech s Libercem. „Nechci to zakřiknout, ale atmosféra a prostředí v kabině jsou úplně někde jinde než loni, což se promítá na led,“ vykresluje útočník Petr Koblasa, dvougólový hrdina úterního večera.

Loni sžírala Litvínov nejistota ohledně budoucnosti klubu, když majitel Orlen avizoval svůj odchod, a odrazilo se to i v extralize. Teď je klub zachráněný legendami a zpevněný i mezi mantinely. Proti Tygrům kousal, přestože postrádal útočné eso Davida Kašeho a těsně před zápasem vypadl další forvard Theodor Pištěk.

Jenže nakonec to nevadilo – otevřela se větší šance pro mladíka Viktora Šámala, proti Liberci dal už svůj druhý extraligový gól a druhý v řadě.

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„Obrat z 0:3 svědčí o tom, že kluci jsou dobře fyzicky připravení. Makali celé léto, měli velmi často bruslení po tréninku a kondička se teď ukazuje. Mají sílu,“ vnímá Ivan Švarný, jeden z asistentů trenéra Roberta Reichela, který na fyzický fond dbá. „Obrat není jednoduchý v žádné soutěži, zvlášť v extralize. Kluci se přesvědčili, že síla v mužstvu je, že jsme schopní vyhrávat.“

Poprvé inkasovat v 21. sekundě a v 15. minutě ztrácet 0:3? Fanoušci už skandovali Budíček a Litvínov se skutečně probudil. Díky přesilovkovému gólu Davida Kämpfa, navrátilce z NHL. Spolu s Ondřejem Kašem, dalším mistrem světa, patří mezi žluto-černé turbomotory.

„Oba, David i Ondra, jsou srovnatelně zkušený kluci, kteří do kabiny i na led přinesou, co potřebujeme. Něčím si prošli, mají právo si něco v šatně říct,“ oceňuje Koblasa vliv hvězd.

A Švarný zrovna tak: „Kampfík je zkušený, má 600 zápasů v NHL, přinesl profesionalismus na tréninku, mimo led a hlavně v zápasech. Kašeho je také zbytečné popisovat, je velmi klíčový hráč na puku, umí strhnout mužstvo do útoku. Jeho samostatný nájezd do bekhendu, to bylo brutální provedení. A nesmíme zapomenout v obraně na Jakse, loni v Karlových Varech dominoval. Pro naše mladé je to expozice, aby naše lídry následovali.“

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Na ledě liberecký Adam Najman, vpravo spoluhráč Jakub Rychlovský, vlevo domácí Vojtěch Husinecký.
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Litvínov slaví výhru, v čele brankář Pavel Čajan.
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. David Kämpf z Litvínova v šanci, kterou nevyužil. Na zemi Petr Kváča.
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Tomáš Urban z Litvínova.
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Fanynka Liberce.
26 fotografií

Nad všemi ční Reichel, patriot a kapitán zlaté generace českého hokeje. „On je přísný, i když se daří. Udržuje nás pořád v pozoru, myslím si, že to je dobře,“ cítí útočník Koblasa, že je potřeba práskat bičem.

Extra dusno však po první třetině s Libercem, která skončila 1:3, prý v šatně nebylo. „Něco jsme si ale řekli. Každý vnímal, že začátek byl strašný. Nešly nám nohy, možná jsme byli maličko zakřiknutí, nevím. Naštěstí jsme se z toho vylízali, pak už jsme byli lepší než soupeř,“ odfoukl si Koblasa.

Výrazně pomohl gól do šatny. „Litvínov vstal z popela, kluci si kluci uvědomili, že máme ještě 40 minut před sebou a začali dělat jednoduchá rozhodnutí kolem modrých čar. Dostávali jsme puky do hloubky, měli jsme dobrý forčeking. Za posledních 45 minut jsme si ty dva body zasloužili. Jsem strašně vděčný, že našli cestu, jak se vyhrabat ze stavu 0:3,“ cení si Švarný, že nepřišla třetí porážka v řadě.

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Takový obrat tým může nakopnout i do dalších bitev. „Říkali jsme si v kabině, že otočit zápas z 0:3 nám může hodně pomoct,“ kývl Koblasa, který si připsal 300. bod v extralize. V celkově 752 zápasech v nejvyšší soutěži nasázel 163 gólů a přidal 137 asistencí. „Ani jsem to nevěděl, ale když to člověk vidí, je to příjemné.“

Dobrý pocit měl i Litvínov z obratu s Libercem, ale k další výhře by rád došel i bez počátečního knockoutu. „To je hlavní poučení z tohoto zápasu, že se nepotřebujeme dostat do třígólového manka, abychom vyhráli. Chceme mít lepší starty, třeba strhnout vítězství na naši stranu už v první třetině,“ nalajnoval ideální scénář Švarný.

S bilancí tří výher a tří porážek, což chemiky po šesti kolech řadí do středu tabulky, je spokojený. „Ale je 52 zápasů, je to maraton. Jsme za tři výhry vděční, chceme jich tento rok co nejvíc!“

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7. kolo

Kompletní los
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8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 3 0 1 2 15:19 10
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
7. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
8. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
9. HC Sparta PrahaSparta 6 2 0 1 3 17:16 7
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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