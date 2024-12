Tomkova nula po dvou letech: Vánoční zázrak! A fuška hlavně kvůli salátu

Sváteční hody vystřídal střelecký půst, chemici v nedělní extralize uspěli dietně 1:0 a Tomek si zapsal čisté konto po víc než dvou letech. Naposledy vynuloval na sklonku října 2022 pražskou Spartu.

„Příjemné, že jsem se po dlouhé době dočkal. V minulé sezoně jsem k tomu měl blízko vícekrát, ale nepoštěstilo se mi to. Teď ano – dá se říct, že vánoční zázraky se dějí,“ okomentoval slovenský gólman svůj statistický zářez.

Litvínov má extra brankáře, ale oběma trvalo extra dlouho, než si zapsali čisté konto. Šimon Zajíček se načekal rok a tři čtvrtě, i on prokletí prolomil letos na podzim. A letos chytá víc než parťák Tomek.

„Když se kolega dostal na vlnu, taky jsem musel vyšponovat svoje výkony. Pro nás jen dobře, posouváme se zdravou konkurencí dopředu. Díky tomu umíme vytáhnout i tým,“ pochvaloval si bronzový olympionik. „Vycházíme super, s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem tvoříme výborný brankář kolektiv. Což ukazujeme na ledě, ať Zajda, nebo já.“

Jaromír Jágr z Kladna pálí v utkání s Litvínovem.

V neděli Tomek čelil i dvěma střelám legendárního Jaromíra Jágra. „Je to cenný skalp!“ zářil. „Přiznám se, že když jsem přicházel do extraligy, modlil jsem se v prvním roce v Kometě, abych ve vzájemných zápasech nedostal od Jágra gól. Jsem rád, že se to podařilo i dneska, zaklepu to na zub.“

Bezmála padesát zákroků, to je pořádná šichta pro brankáře. „Byla to fuška, ale nějak se mi ty střely slily dohromady, necítil jsem se až tak hrozně, jak může pro někoho 46 střel znít,“ tvrdil sedmadvacetiletý brankář. „Kladno má výborně fyzicky stavěné hráče, dělají problémy před brankovištěm, závary pro mě byly nepříjemné. Hned v první minutě jsem ale měl dobré zákroky, tím jsem se chytil a odrazil se do utkání.“

Kladenský Richard Jarůšek zakončuje proti litvínovskému brankáři Mateji Tomkovi.

Během nedávné reprezentační přestávky si odskočil s přítelkyní domů na Slovensko. „Trošku jsme restartovali hlavy.“

A pomohlo to. Litvínov se drží druhý a těší příznivce, kteří proti Kladnu vyprodali Hlinkův stadion. „Kulisa je tu výborná, jsme rádi za naše fanoušky,“ vzkázal jim Tomek. „A my se snažíme ovlivňovat jen to, co můžeme, což jsou naše výkony. Máme dost šikovných ofenzivních hráčů, je tady harmonie.“