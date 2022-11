Litvínov potopily dva góly Kladna v power play. Bolí to, hlesl Godla

„Bolí to, zvlášť v takhle důležitém zápase. Jsme tabulkoví sousedi, mohli jsme Kladnu odskočit,“ litoval litvínovský brankář Denis Godla. Odskočení se nekonalo, naopak Rytíři vrátili Litvínov znovu za sebe na poslední místo. „Sezona je ještě dlouhá, nic není ztracené.“

Ztracený byl však páteční zápas, byť dlouho směřoval k litvínovskému triumfu. V 58. minutě ovšem snížil tečující Kubík a hru bez brankáře zužitkoval také dorážející Zikmund, to když do konce 3. třetiny scházelo 48 vteřin.

„Ani nevím, jestli jsem někdy zažil dva góly při power play. Je to těžké, ale takový je hokej, stává se to,“ povídal Godla posmutněle.

Proč se zápas zvrtnul? „Měli jsme dvě zbytečná zakázaná uvolnění, pak jsme si špatně přebrali hráče v našem obranném pásmu, první gól padl z teče, druhý z dorážky. Takže dvě zbytečné branky při hře 6 na 5 a přišli jsme o dva body,“ želel sedmadvacetiletý Slovák.

„Oni prostě šli do brány, šli si pro gól, chtěli to. A my je špatně ubránili. Prodloužení ve třech je už buď – anebo.“

Nově poskládaný realizační tým Vervy v čele s trenérem Karlem Mlejnkem musel poprvé v kabině mluvit po porážce, předtím chemici pod nástupcem Vladimíra Růžičky vyhráli čtyřikrát v řadě.

„Ale neřekl bych, že bylo po zápase dusno. Nějaké věci jsme si prostě vyjasnili. Že se nesmí stávat, abychom si v posledních dvou minutách prohráli zápas, ve kterém o dva góly vedeme,“ přiblížil Godla.

Z opětovném pádu na poslední příčku se nehroutí. „V sobotu přijdeme na trénink a na zápas zapomeneme. Poslední dobou nehrajeme špatně, máme body, i v Kladně jsme získali jeden. My potřebujeme bodovat v každém utkání, to se nám daří. A porazit chceme i v neděli doma Karlovy Vary,“ burcuje gólman, který dřív chytal i za Kladno.

Teď si proti němu připsal 33 zákroků a vyhlásili ho nejlepším z hostů. Nebýt drsného závěru, udržel by nulu, což by byla v jeho současné situaci vzpruha. Po zranění jedničky Mateje Tomka totiž klub řeší, jestli přivede jiného gólmana.

„Je to na trenérech a manažerovi, jak oni uznají za vhodné. Po delším čase naskočit do brány je těžké fyzicky i psychicky. Jsem rád, že jsem šanci dostal. Dnes jsem předvedl celkem slušný výkon, ale na výhru to nestačilo, takže nevím. Nechám to na nich.“