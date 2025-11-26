„Ale když budeme hrát jako poslední dva zápasy, tak se nebojím. Od prvního do posledního hráče jsme se zvedli,“ nebere pád do baráže jako hotovou věc litvínovský obránce Marek Baránek.
Verva v minulém kole překvapila vysokým vítězstvím 5:2 nad tehdy lídrem extraligy Třincem, poprvé v sezoně vyhrát druhý zápas v řadě se jí však znovu nepovedlo. Přitom ještě pět minut před koncem držela vedení 1:0 po Komulsově trefě.
„Mrzí mě třetí třetina, nechtěl jsem, abychom byli v roli, že budeme bránit 1:0. To jde možná ve fotbale, ale tady ne,“ vyčítal svému týmu pasivitu kouč Jakub Petr.
Záměr to nebyl. „Bylo jasné, že když prohrávají, kopnou do toho ještě víc. Nechtěli jsme jen bránit, ale když vedete, tak se prostě trošku zatáhnete. A tlak soupeře přijde,“ vysvětloval Baránek mohutný nápor Rytířů v závěrečné části.
Litvínov dlouho držel brankář Matej Tomek a také dobře postavené tyče. Zvonily snad pětkrát. „Byla to úplná zvonkohra,“ pousmál se Petr. „Ve třetí třetině bylo Kladno jasně lepší.“
Odměnou byl vyrovnávací gól Audetta, který pak rozhodl i samostatné nájezdy. V nich naopak selhali hvězdní bratři Kašovi. „Musíme být pokorní, asi to byla zasloužená remíza, chtěli jsme to urvat my i Kladno. Jen škoda, že nemáme ten bod navíc,“ litoval 30letý bek.
Základní část extraligy je přesně v polovině, čas na únik z posledního místa se krátí. Aspoň že budoucnost Litvínova už se nejeví tak temně, jak se ještě před pár dny zdálo. Odcházejí vlastník Orlen Unipetrol oznámil, že převede svůj většinový podíl na legendy v čele s Jiřím Šlégrem a klub bude dál podporovat. „Já ty okolní věci moc nevnímám. Odmakám trénink, odmakám zápas. A nic víc neřeším.“
Změna ale znát je, z týmu jde jiná energie, už nepůsobí tak sklesle jako třeba při nedávném debaklu 2:7 v Plzni. „Cítíme se líp, od výhry nad Třincem mají všichni jinak nastavené hlavy,“ tvrdí Baránek. Snad se to brzy projeví i v extraligové tabulce.