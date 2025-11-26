Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Ondřej Bičiště
  9:54
Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně vedení 1:0 a po porážce 1:2 po nájezdech ji dělí od Rytířů 13 bodů.
Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile. | foto: MAFRA

Litvínovský Kaše neuspěl přes kladenského gólmana Brízgalu.
Hokejisté Litvínova se radují z gólu na ledě Kladna.
Hráči Litvínova dostávájí puk do kladenské branky.
Litvínovský gólman Tomek kryje kladenský pokus.
6 fotografií

„Ale když budeme hrát jako poslední dva zápasy, tak se nebojím. Od prvního do posledního hráče jsme se zvedli,“ nebere pád do baráže jako hotovou věc litvínovský obránce Marek Baránek.

Verva v minulém kole překvapila vysokým vítězstvím 5:2 nad tehdy lídrem extraligy Třincem, poprvé v sezoně vyhrát druhý zápas v řadě se jí však znovu nepovedlo. Přitom ještě pět minut před koncem držela vedení 1:0 po Komulsově trefě.

„Mrzí mě třetí třetina, nechtěl jsem, abychom byli v roli, že budeme bránit 1:0. To jde možná ve fotbale, ale tady ne,“ vyčítal svému týmu pasivitu kouč Jakub Petr.

Záměr to nebyl. „Bylo jasné, že když prohrávají, kopnou do toho ještě víc. Nechtěli jsme jen bránit, ale když vedete, tak se prostě trošku zatáhnete. A tlak soupeře přijde,“ vysvětloval Baránek mohutný nápor Rytířů v závěrečné části.

Litvínov dlouho držel brankář Matej Tomek a také dobře postavené tyče. Zvonily snad pětkrát. „Byla to úplná zvonkohra,“ pousmál se Petr. „Ve třetí třetině bylo Kladno jasně lepší.“

Odměnou byl vyrovnávací gól Audetta, který pak rozhodl i samostatné nájezdy. V nich naopak selhali hvězdní bratři Kašovi. „Musíme být pokorní, asi to byla zasloužená remíza, chtěli jsme to urvat my i Kladno. Jen škoda, že nemáme ten bod navíc,“ litoval 30letý bek.

Litvínovský Kaše neuspěl přes kladenského gólmana Brízgalu.

Základní část extraligy je přesně v polovině, čas na únik z posledního místa se krátí. Aspoň že budoucnost Litvínova už se nejeví tak temně, jak se ještě před pár dny zdálo. Odcházejí vlastník Orlen Unipetrol oznámil, že převede svůj většinový podíl na legendy v čele s Jiřím Šlégrem a klub bude dál podporovat. „Já ty okolní věci moc nevnímám. Odmakám trénink, odmakám zápas. A nic víc neřeším.“

Změna ale znát je, z týmu jde jiná energie, už nepůsobí tak sklesle jako třeba při nedávném debaklu 2:7 v Plzni. „Cítíme se líp, od výhry nad Třincem mají všichni jinak nastavené hlavy,“ tvrdí Baránek. Snad se to brzy projeví i v extraligové tabulce.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
6. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
