Mlejnkovy rozpaky: Růžička je trenérská ikona, chtěl jsem dělat vedle něj

„Velmi mě to zaskočilo,“ přiznal mezi zamlženými mantinely pětačtyřicetiletý expert, který si za své pomocníky vybral legendu Roberta Reichela a Davida Kočího.

Proč vás povýšení zaskočilo?

Z jednoho prostého důvodu. Moje ambice při příchodu do Litvínova nebyla žádná jiná než pracovat dvě tři sezony vedle trenérské ikony v České republice Vládi Růžičky v pozici asistenta. Sám mě oslovil, což jsem si nikdy možná ani ve snu nepředstavoval. Bohužel situace dopadla, jak dopadla.

Zvažoval jste tedy, zda roli hlavního kouče přijmout?

Samozřejmě, že jsem to zvažoval. To je jednoznačné. Na druhou stranu vím, že byli asi oslovení kolegové přede mnou. Nevím, kolik, a je mi to jedno. Bylo mi to nabídnuto s tím, že by bylo fajn pokračovat v práci, dodržet kontinuitu. Přijal jsem to, protože jsem se smluvně upsal v Litvínově.

Řešil jste rošádu s Růžičkou?

Byli jsme s Vláďou v kontaktu. Hned poté, co představenstvo rozhodlo, tak první, kdo mi volal, byl právě on. Postavil se k tomu výborně, vážím si toho.

Co chcete změnit?

S kolegy máme nějaký plán. Bylo by ale velkohubé teď tady něco říkat. Vím sám a říkal jsem to Vláďovi, vedení klubu i dnes hráčům, že pod tím škraloupem jsme podepsaní všichni. Já stejným procentem jako Vláďa. Teď vyprávět, co všechno se změní, není vůbec na pořadu dne.

Proč jste si za asistenty vybral Reichela a Kočího?

Moje ambice byla pracovat v Litvínově na pozici asistenta delší dobu. Cítím, že litvínovské prostředí potřebuje místní lidi, místní legendy, kterých pod stropem visí halda. Klobouk dolů před nimi. Ihned mě napadlo, že chci být obklopený dvěma lidmi. A taky kterými. Volba byla jednoduchá. Albyho Reichla znám, vážím si ho, cením si ho. Spolupracovali jsme spolu u národního týmu za Miloše Říhy. Jsem rád, že kvůli litvínovskému klubu a kvůli mně do toho jde. David Kočí hrál NHL a pracoval s beky. Byl výborný obránce a je z litvínovské mládeže. Není místní, ale je zaměstnaný v organizaci.

Jak si rozdělíte kompetence?

Interně to máme s kolegy nastavené. Budu to dělat stejně jako u reprezentační dvacítky s Davidem Brukem a Pavlem Trnkou. Budeme mít rozdělené speciální týmy, o které se budou kolegové starat ze sta procent, a já ponesu zodpovědnost.

Vypadáte v rozpacích z té změny. Je to jen dojem?

Nacházím se v situaci, kterou jsem zažil před devíti lety. V sezoně 2013/14 jsem nastupoval po šestém nebo sedmém kole v Karlových Varech a teď to zažívám znovu, i když jsem to už nikdy zažít nechtěl. Troufám si říct, že nějakou zkušenost jsem nabral. Radši bych ji ale nepoužíval. Tehdy se to povedlo a docela jsme se z problémů vyhrabali. A já pevně doufám, že se z toho vyhrabeme i tady. Pokorně ale opakuji, že pod škraloupem jsme podepsaní všichni stejným dílem.

Proč nejste až nadšený?

Protože jsem to už zažil. Není to jednoduché, ale velmi velmi těžké a velmi velmi náročné. Ale prostě jednou jsme podepsaní litvínovským klubem, tak šup do vody.

Bude na vás větší tlak, ale taky můžete víc ovlivnit.

Head coach má vždy hlavu na špalku, takhle se k tomu stavím. Nejvyšší zodpovědnost teď jde za mnou, přijímám ji.

Hrajete až v pátek doma se Spartou. Je plus, že máte aspoň trochu prostoru?

Jsem rád, každý den v této situaci je dobrý. Přijede Sparta, ale v naší pozici v extralize si nemůžeme moc vybírat. Naše síly se neubírají jinam než k dalšímu soupeři.

A chystáte změny v kádru?

Nad tím jsme už seděli s vedením i Vláďou Růžičkou, není nám to jedno. Řešíme to a pracujeme s tím, co trh aktuálně nabízí.