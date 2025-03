Litvínovský Mlejnek bilancuje: Sezona jako tsunami. Nikde ještě nemám podepsáno

Jak dopadly výstupní pohovory?

Jsou v půlce, v pondělí jsme zvládli polovinu mančaftu, v úterý je na řadě druhá. Jde o krátké zhodnocení sezony každého jednotlivce. V drtivé části jsem byl pozitivní, v některých případech kritický.

Zkuste najít jedno slovo, které vystihuje sezonu Litvínova.

Tsunami.

Proč?

Obrovská vlna euforie, nadšení, kvalitního výkonu, vysokého postavení v tabulce versus to, že co tsunami naplavila na pevninu, po Novém roce všechno spláchla dolů.

Přebolelo už vyřazení v předkole play off od Třince?

Nebudu konkrétní, neřeknu od Třince, ale vyřazení z předkola samozřejmě nepřebolelo.

Čím to, že jste vypadli?

Určitě to bylo závěrem sezony, respektive poslední třetinou soutěže. Na druhou stranu udržet stejnou výkonnost jako dvě třetiny ročníku by bylo asi hodně velké překvapení a hodně euforický stav.

Co rozhodlo předkolo?

Že jsme neodjeli do Třince za stavu 2:0. Není potřeba to rozvádět.

Drancovala vás zranění. Která tým ovlivnila zásadně?

Z mého pohledu jednoznačně zranění Davida Kašeho a Adama Poláška před vánočními svátky směrem do poloviny ledna. A pak samozřejmě i zdravotní stav Ondry Kašeho a Petra Koblasy. To všechno byly zásahy do týmu. Řekl bych, že v rozhodující fázi sezony nám vypadli nebo jsme neměli úplně zdravotně fit klíčové hráče, kluci nastupovali se sebezapřením.

Kouč Karel Mlejnek na střídačce hokejového Litvínova.

Kdyby mohl Ondřej Kaše hrát proti Třinci, vyřadili byste ho?

Neumím říct, nevěštím z koule. Mám jiný pohled, ale zase je to jen kdyby: mít lepší zdravotní stav, na Třinec bychom ani nenarazili.

V čem byl jiný loňský semifinálový tým a letošní?

Já bych na první dobrou řekl, že určitě ve zkušenostech. Hloubka kádru s tím koresponduje.

Chyběla vám údernost třetí řady, kterou loni zvýšil Liam Kirk a Jindřich Abdul?

Každý, kdo se podívá na nejzákladnější statistiku produktivity, mi dá za pravdu, že tomu tak bylo.

Co vás v sezoně potěšilo?

Být na silvestra nebo na Tři krále první v tabulce s naším týmem, to bylo hodně radosti. Zároveň bylo hodně respektu vůči lize a soupeřům. Takového správného respektu. Takového správného respektu. A to nejzásadnější je, že za téměř tři sezony, tu letošní nevyjímaje, je náš herní projev projevem, který přitáhl minimálně naše fanoušky zpátky do ochozů. A troufám si říct, že litvínovskému týmu, který jsem mohl vést, ten projev seděl.

Po skvělém startu do sezony se mluvilo i o titulu. Probleskl i vám hlavou?

(dlouhá odmlka) Proč takhle dlouho odpovídám… Když člověk tu otázku dostane, tak mu titul hlavou probleskne. Ale vzápětí po té otázce se musíte v rámci extraligy a kvality ostatních týmů hodně rychle převelet zpátky do reality.

Slyšel jste o pověstné litvínovské plesové sezoně? Proč postihla i tento tým?

Samozřejmě slyšel, nikdy jsem toho nebyl účastníkem. Určitě si nemyslím, že letošní problém byl v plesové sezoně. Samozřejmě mluvíme v nadsázce.

Zklamaný litvínovský kouč Karel Mlejnek po porážce od Sparty

Proč se z nejlepšího týmu podzimu stal nejhorší v roce 2025? V čem byl tak zásadní obrat?

Bohužel jsme velmi tristně prohráli první dvě utkání po Novém roce. Pak jsme hráli srovnané utkání v Pardubicích, ale bohužel došlo k nešťastnému, smutnému okamžiku, úmrtí fanouška a přerušení utkání. Po Novém roce jsme zkrátka poklesli – a velmi výrazně – ve faktorech útočné hry. Nebezpečnost střel, aktivita v útočném pásmu, přechod do útočného pásma. V tom jsme velmi polevili. A bohužel jsme to do týmu už zpátky nedostali.

Jak se to podepsalo na sebevědomí týmu? Čím jste se ho snažil probudit?

Nebudu říkat nějaké objevné věci. Troufám si tvrdit, že jsme jako trenérský štáb pracovali celou sezonu konzistentně. Určitě jsme se nesnažili na hráče vytvářet přílišný tlak. Zároveň od nás slyšeli, co je nutné dělat, jakým směrem cílit. To jsme jim říkali dennodenně. S týmem máme mítink každý den pár minut, stejně tak přípravu na utkání a jeho zpětnou analýzu. Nikdo v kabině, ani jeden hráč, nechtěl, aby to došlo tak daleko.

Kdybyste mohl v sezoně udělat něco jinak, co by to bylo?

Na to se těžko odpovídá, potřeboval bych asi trošku delší čas. To je kdyby… Spíš bych si přál, aby víc klíčových hráčů bylo zdravotně v pořádku. A strašně bych si přál, aby v průběhu sezony došlo k většímu progresu nově příchozích nebo mladších hráčů.

Jaká může být budoucnost Litvínova, který si pojistil bratry Kašovy i oba brankáře a jádro zůstává?

Já věřím, a není důvod tomu nevěřit, že za tři sezony je díky stabilizaci sportovní části klubu zaseto tak, že Litvínov by se měl řadit ke klidnému středu tabulky. Když se podívám na mapu, koukám na čtyři pět velmi silných organizací, ale pak koukám i na takzvaný zbytek pelotonu, když to řeknu cyklistickým slangem. A ten se mi zdá neskutečně vyrovnaný. Věřím, že jsou dané dobré základy, aby se klidný střed tabulky hrál pokud možno co nejpravidelněji.

Budete u toho?

Smlouva mi vyprší 30. dubna. Dál bych to nekomentoval.

V odborných kruzích se o vás mluví jako o trenérovi pro Pardubice. Lichotí vám to?

Tuto spekulaci jsem osobně nezaznamenal, to mi začíná lichotit až teď. (smích)

Ale spekuluje se hlavně o Liberci.

Řeknu to jinak: nikde ještě nemám podepsáno.