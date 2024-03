Litvínovský Jurčík přijde kvůli napadení sudího o úvodní dva zápasy semifinále

Jurčík se dostal do kontaktu s jedním ze čtveřice sudích Jiřím Ondráčkem poté, co byl před polovinou šestého duelu série vykázán na trestnou lavici za faul vysokou holí. Ondráčka od sebe nevybíravě odstrčil, trest za to v utkání neobdržel. Severočeši vyhráli 4:1 a ovládli sérii 4:2.

Dvouzápasový trest je v takovémto případě nejnižší možný. Jurčík má v letošních vyřazovacích bojích na kontě devět startů a tři body za gól a dvě nahrávky. Ve 45 zápasech základní části si připsal čtyři branky a tři asistence.

Ondřej Jurčík na litvínovském tréninku

Útočník týmu nepomůže v prvních dvou venkovních duelech semifinále. Zatím není jasné, proti komu se v něm Litvínov postaví. Dvojice budou známé po sedmém klání mezi Třincem a Českými Budějovicemi.

V případě postupu obhájce titulu by Chemiky čekal vítěz základní části z Pardubic. Pokud České Budějovice jako první tým v play off otočí sérii po ztrátě 0:3 na zápasy, čelil by Litvínov Spartě.