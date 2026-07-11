Šlégr: Nemáme pána s miliardami jako Pardubice, i tak k nám Kämpf chtěl

„Jinde by dostal mnohem víc,“ ubezpečil zlatý olympionik z Nagana, že extraligová bašta se nechová marnotratně. Naopak, vsadí i na mladé pušky, které budou mentorovat právě persony Kämpf a spol. „Pan Hlinka mi v začátcích říkal, že potřebuju buzolu, abych věděl, kde hraju jako obránce. Ale já tam měl Kamila Prachaře, který mi pomohl a zastoupil mě.“
Jak velkou roli hrál v Kämpfově příchodu lídr týmu Ondřej Kaše?
Jsou velcí kamarádi. Ondra přišel za mnou, jestli bych neměl zájem o Kempfíka, pokud klub přebereme. Samozřejmě, že bych měl! Je to o tom, za jakých podmínek, na jak dlouho a kdy, jestli už od letošní sezony. Sešli jsme se na olympiádě, využili jsme, že jsme měli volnou chvilku. Začali jsme si o tom povídat.
I o penězích?
Moje rétorika byla jednoduchá. Jsme tradiční klub, ale ne Pardubice, které mají v zádech pána s miliardami. Máme určité možnosti. Promluvili jsme si o nich. A domluvili jsme se poměrně rychle, cítil jsem z Davidovy strany zájem. A hlavně přátelství. Velkou roli určitě hrálo, že je blízko domova. Má to v našem regionu rád.
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Sám říkal, že finance nehrály hlavní roli. Jinde by dostal víc?
To můžu potvrdit, jednoznačně. Pořád je to pro nás velký závazek, který rádi budeme plnit. Protože takového hráče přivést rovnou z NHL sem k nám do Litvínova považuji za velký krok dopředu. Jsem rád, že k tomu tak přistoupil.
Ozývají se ale hlasy: Mají Kämpfa, ale vyčerpali balík na další posily. Přijdou ještě nějací hráči?
Nemůžeme říkat, že máme Kämpfa. My máme Kašovce, Kämpfa, Sukeľa, Koblasu… Jádro mužstva, které bylo nedávno v semifinále, jsme zachovali. A to je důležité. Rádi bychom zapojovali mladší kluky k těm v uvozovkách veteránům, abychom si připravovali generace do budoucna. Nechceme jít cestou nákupu spousty hráčů a teď a tady budeme hrát o titul. Chceme tým budovat minimálně tři roky, proto jsme s Kämpfem i Kašovci podepsali smlouvy na tři roky, abychom v třetím roce zkusili udělat úspěch. Neznamená to, že ho nemůžeme udělat už tuto sezonu, ale hlavně všechno cílíme na to, abychom zapojili větší počet mladých hráčů.
Smlouvy největších hvězd vyprší s koncem sponzorského paktu s minulým vlastníkem Orlenem. Nechcete riskovat, že byste svým závazkům nemohli dostát?
My si víc dovolit nemůžeme, z logiky věci to děláme takhle. Už ve druhé sezoně se budeme snažit jednat s Orlen Unipetrolem o prodloužení generálního partnerství. Když se to povede, můžeme konat dál. Do té doby se musíme chovat zodpovědně.
Co znamená příchod Kämpfa, který v NHL hrál devět sezon?
Pro nás jde asi o nejstěžejnější podpis za poslední léta po Kašovcích. Povedlo se nám přivést plejera z NHL, strašně moc si toho vážíme. Nejen my i kluci v kabině, ale i fanoušci v Litvínově a celá extraliga. Po naší poslední záchranářské sezoně to považujeme za krok dopředu. David mohl jít kamkoli jinam, ale rozhodl se pro nás, za to mu děkujeme. Velikou roli sehrálo přátelství, které mají. Zaregistroval jsem už na olympiádě, že se bez sebe nehnuli. Jejich vazba pomohla. Prodloužili jsme smlouvy i s Ondrou a Davidem Kašovými, všichni je teď mají stejně na tři roky. Což je pro nás důležité, teď je čas na práci. Budovat a vracet se k lepším zítřkům.
Co od Kämpfa očekáváte?
U nás bude mít úplně jinou roli než v NHL. Pro mě je to výborný přímočarý hokejista, který umí dát gól. Přinese především rychlost a dravost. Minimálně v začátku určitě. Pamatuji si to u sebe, když jsem se vrátil ze zámoří do extraligy, najednou jsem měl pocit, že je všechno pomalé. Ale věřím, že od začátku kluci sednou na vítěznou vlnu. Dovedu si představit, že Davida budeme mít jednoznačně na přesilovce a že to je gólový hráč.
Dokud jste klub oficiálně nepřevzali, nemohli jste hráče podepisovat. Jak složité to při oslovení Kämpfa bylo?
Těžké pro mě. Oni mohli kdykoliv říct, že půjdou jinou cestou. Klidně se mohli i ve třech domluvit: Pojďme někam jinam. Jsem rád, že slovo drželi a vytrvali až do konce, přestože převod klubu trval pro nás všechny strašně dlouho. Zaplaťpánbůh se to povedlo.
Dorazí další posily? Mluví se o návratu obránce Janise Jakse.
Na něčem děláme, ale já vlastně o tom mluvit nemůžu ani nechci. Dokud se věci nedotáhnou. Každopádně budeme shánět jednoho obránce, jestli to bude Jaks, nebo někdo jiný, to uvidíme.
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A jak pokročilo hledání nového generálního manažera?
My jsme měli na představenstvu diskusi, všechno je hrozně narychlo. Na příštím zasedání se budeme bavit, jak to dotáhneme do konce. Máme to rozmyšlené a připravené.
V minulých sezonách do Litvínova chodilo hodně hráčů ze zahraničí, teď bude cizinců méně?
Takhle máme nastavenou filozofii, trenér Robert Reichel se s tím ztotožňuje. Proto jsme přivedli pár mladších kluků, které chceme zapracovat. A za tři roky z nich třeba budou plnohodnotní hráči pro extraligu. Ale to teprve uvidíme. Teď rozhodně budeme shánět obránce, s velkou pravděpodobností bude spíš zahraniční, protože čeští beci jsou už rozebraní.
Chcete dát šanci mladým hráčům z akademie. Věříte, že se mohou prosadit do extraligy?
Jsou to kluci, kteří třeba vyčnívali v juniorce, ale ten přechod je vždy složitý. Bude záležet na starších hráčích, aby jim pomohli. Nám taky museli pomoct, nebyli z nás rovnou plejeři. Pamatuju, jak mě pomáhali Arnold Kadlec, Kamil Prachař. Museli nám podat pomocnou ruku. Pan Hlinka mi říkal, že potřebuju buzolu, abych věděl, kde hraju jako obránce. Ale já tam měl právě Prachaře, který mě zastoupil. Málokterý hráč vylítne jako útočník Myši (Jan Myšák), který vletěl do extraligy v 16 letech a mohl ji okamžitě hrát. Dneska je to daleko těžší, je to pro ně složitější. Ale od toho jsme tady, abychom jim šanci dali.
Když jste zmínil útočníka Myšáka, jeho jste nezkoušeli přemluvit k návratu ze zámoří do Litvínova? Nakonec zamířil do švédského týmu HV 71.
Komunikoval jsem s ním několikrát. Už to vypadalo, že by spadl k nám. Na druhou stranu, on je ve věku, že si chce ještě vyzkoušet jinou soutěž. Což je naprosto v pořádku i pro jeho vývoj. Bavil jsem se s ním, že pokud by mu to tam nesedělo, jsme připravení, že by se třeba vrátil. Ale to bychom předbíhali.
Extraliga se zvedla, nemáte strach, že Litvínov bude i v novém ročníku dole?
My se na sezonu nebudeme koukat tak, že máme strach, to v žádném případě. Stojím si za tím, že máme kvalitní mužstvo, příchodem Kämpfa jsme posílili. Máme dva kvalitní brankáře, zkušené i mladé beky. Strach vážně nemám – a hlavně Alby Reichel říká, že je to v pohodě, a já mu věřím. (smích)