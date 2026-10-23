V rozhovoru pro klubovou televizi se legenda českého hokeje dotkla také rekonstrukce Hlinkova zimního stadionu, fanoušky tolik vyhlížené. O čem všem Šlégr, který klub převzal od Orlenu, mluvil?
O projektu stadionu
Bohužel to stagnovalo, musíme se na to podívat. Snad budeme moct použít něco z projektové dokumentace, ale bohužel se hodně let zaspalo. Jsme připraveni nachystat projekt rychle, pak je krok B, sehnat peníze na rekonstrukci, což nebudou malé prostředky. Spojit síly budeme muset všichni napříč.
O nové aréně
Záměrem je postavit multifunkční arénu nejen pro hokej, ale i pro koncerty, sportovní klání, vyřeší se parkování, autokino. Lidé tady můžou mít potkávací místo, podívat se na film, mít tu zázemí. Naším cílem by měla být ekonomicky soběstačná aréna, aby se město nezabývalo energiemi a podobně, což se teď děje.