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Tipsport extraliga 2026/27

Šlégr se toho nebojí: Budujeme tým na boj o titul. Co přestavba Hlinkova stadionu?

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  11:00
Vloni strach o přežití, teď už našlapování kolem titulu. Jiří Šlégr, jeden ze záchranářů a nových spolumajitelů extraligového hokejového Litvínova, navnadil fanoušky Severočechů: „Chceme vytvořit zdravé jádro týmu, které se v budoucnu porve o zlato.“
Část 1/9

V rozhovoru pro klubovou televizi se legenda českého hokeje dotkla také rekonstrukce Hlinkova zimního stadionu, fanoušky tolik vyhlížené. O čem všem Šlégr, který klub převzal od Orlenu, mluvil?

O projektu stadionu

Bohužel to stagnovalo, musíme se na to podívat. Snad budeme moct použít něco z projektové dokumentace, ale bohužel se hodně let zaspalo. Jsme připraveni nachystat projekt rychle, pak je krok B, sehnat peníze na rekonstrukci, což nebudou malé prostředky. Spojit síly budeme muset všichni napříč.

Litvínov, 13. 9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Zleva Martin Ručinský, Robert Reichel, Michal Trávníček a Jiří Šlégr.
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Domácí David Kämpf se synem při děkovačce.
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Smutný brněnský trenér Libor Zábranský a jeho hráči.
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Ivan Švarný, asistent trenéra Litvínova.
53 fotografií

O nové aréně

Záměrem je postavit multifunkční arénu nejen pro hokej, ale i pro koncerty, sportovní klání, vyřeší se parkování, autokino. Lidé tady můžou mít potkávací místo, podívat se na film, mít tu zázemí. Naším cílem by měla být ekonomicky soběstačná aréna, aby se město nezabývalo energiemi a podobně, což se teď děje.



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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 7 1 0 4 30:20 23
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 12 3 3 2 4 31:33 17
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 4 0 4 4 33:35 16
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 2 1 2 7 30:43 10
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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