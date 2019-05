Litvínovský asistent Kotrla: Kádr je nabitý, ale musí vydržet celou sezonu

„Kádr je tu nabitý, ale musíme si ho připravit tak, aby vydržel hrát celou sezonu,“ naznačil Kotrla, že za neúspěchem mohla být špatná fyzická kondice.

Detailněji ovšem minulý extraligový ročník hodnotit nechtěl. „Máme teď nějakou svoji filozofii, víme, co od kluků chceme, aby byli po fyzické stránce tam, kde je v sezoně potřebujeme mít,“ tvrdí 44letý bývalý útočník, pro něhož to bude první trenérská štace u dospělých. Zatím vedl jen mládežnické výběry v Litvínově.

„Bude to určitě změna. Jak v přístupu, tak ve filozofii, ale zase v tom nevidím nějaký velký problém. Myslím si, že tady jsou všichni kluci povahově dobří. Dospělý tým mě vždy lákalo trénovat, jsem strašně vděčný i překvapený, že jsem tu šanci dostal,“ děkuje Kotrla.

Litvínovské juniory a dorostence krotil pevnou rukou a na dospívající puberťáky to překvapivě platilo.

„Naposledy jsem měl osmou třídu, sešel se povahově dobrý ročník. Kluky jsme naučili určitému chování a disciplíně. Fungovali jako vojáci, poslouchali na slovo,“ usmívá se.

„V dospělém kolektivu to až takhle fungovat nebude, ale myslím, že to bude na podobné bázi, kamarádské. Abychom táhli jako jeden tým,“ představuje si kouč, jenž bude mít v Litvínově na starosti útočníky. „S Radimem Skuhrovcem budeme společně dělat letní přípravu, v sezoně pak on bude mít na hrbu obránce, já útočníky a nad námi bude Jirka Šlégr jako hlavní trenér.“

S kondiční přípravou trenérskému triumvirátu pomůže agentura AndrleSport, což je další novinka pro nadcházející sezonu. Z realizačního týmu vypadl klasický kondiční kouč, kterým byl v posledních sezonách Ondřej Ježek. „Agentura nám sestaví celou letní přípravu, bude sem od nich jezdit člověk a posílat nám maily, co a jak máme dělat. My se to postupně budeme učit, vezmeme si od nich to nejlepší a nakombinujeme to s našimi představami a zkušenostmi.“

Dobrá kondice byla devízou Kotrly už za jeho hráčské kariéry, během níž v extralize odehrál téměř 650 utkání za Litvínov, Spartu, České Budějovice či Kladno.

„Zkušeností mám hodně, vím, co pro mě bylo dobré, když jsem trénoval sám. Určitě není snadné se dobře fyzicky připravit na sezonu, ale když to děláte na profesionální úrovni 20 let, tak víte, co vás posunulo, co vám naopak nepomohlo. A tyhle moje dobré zkušenosti budu chtít klukům předat,“ plánuje bývalý reprezentant.